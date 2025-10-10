HOYSuscripcion LR Focus

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

El alcalde de la ciudad de Toyoake, en Japón, aprobó esta normativa que busca que los niños, adolescentes y adultos reduzcan el tiempo que pasan frente a las pantallas.

Masafumi Kouki asegura que las personas que incumplan la norma no serán sancionadas.
Masafumi Kouki asegura que las personas que incumplan la norma no serán sancionadas. | Foto: AFP

En la ciudad de Toyoake, en Japón, se aprobó una ley que recomienda limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día. Aunque la policía no detendrá a los infractores, su alcalde Masafumi Kouki está decidido a mejorar la relación con las pantallas.

Durante una entrevista, Masafumi Kouki comentó a AFP que, desde hace algunos meses, le preocupan los efectos negativos del uso excesivo de los teléfonos inteligentes, en particular la fuerte disminución de la comunicación humana directa.

No se pondrán sanciones por incumplir norma

"Incluso en los trenes, todo el mundo está mirando su smartphone, ya nadie habla con nadie. Quería crear una oportunidad para que nuestros habitantes reflexionen sobre el problema", señala el alcalde japonés.

El ayuntamiento aprobó esta ordenanza local por 12 votos contra 7. La medida, centrada en el uso adecuado de los teléfonos, computadoras portátiles y tableta, ya entró en vigor y se aplica tanto a adultos como a niños.

De acuerdo al alcalde de Toyoake, el objetivo de esta iniciativa no es imponer sanciones en caso hayas personas que incumplan esta norma, sino más bien animar a la autorregulación.

"Cuando se propuso la norma, la oposición fue casi unánime, pero muchos ciudadanos cambiaron de opinión cuando se enteraron de que el límite diario no incluye el tiempo de trabajo o de estudio y que se trata de una recomendación, relata Masafumi Kouki.

Muchos ciudadanos no están de acuerdo

A pesar de las buenas intenciones del alcalde, esto no ha sido suficiente para poder convencer a los más de 68.000 residentes que viven en la ciudad de Toyoake.

"Hoy en día, hacemos todo, estudiar, divertirnos, comunicarnos, con nuestro celular", asegura Shutaro Kihara, un estudiante de Derecho de 22 años, quien cree que la norma es bastante inútil o ineficaz para los jóvenes.

Por su parte, la concejala Mariko Fujie, de 50 años, votó en contra de la normativa. Aunque reconoció que el uso excesivo de los celulares es un problema social que merece ser abordado, se resiste a la idea de regular el tiempo libre de las personas con una ordenanza.

El texto aprobado en Toyoake recomienda a los alumnos de primaria que eviten las pantallas después de las 9:00 p.m. A los estudiantes de secundaria y adultos, se les invita a apagar las pantallas a las 10.00 p.m a más tardar.

Ikka ItoMientras, un estudiante de secundaria que es aficionado a los videojuegos, asegura que usa su smartphone entre 4 y 5 horas al día. "Empecé a reducir mi tiempo de pantalla voluntariamente desde el anuncio y sin que me lo pidieran", asegura.

Japoneses duermen menos que en otros países

Las últimas encuestas realizadas en el país asiático revelan que los japoneses duermen menos que los habitantes de otros países desarrollados, en parte por las largas jornadas laborales.

Kokuka Hirano, una residente de 59 años, reconoce que le falta sueño debido a su teléfono. "Quiero investigar muchas cosas que no entiendo, acabo viendo noticias de diferentes países y el tiempo se me escapa de las manos", señaló.

"Quiere limitar su uso para dedicar más tiempo al ejercicio físico y a la cocina. Pero tres o cuatro horas serían una cosa más razonable. Dos horas me parece demasiado estricto", añade.

Los estudios demuestran que el uso intensivo de las redes sociales no solo interfiere en el descanso (lo que puede afectar la salud mental), sino que también está relacionado con la soledad, la depresión y la ansiedad.

El alcalde Kouki tiene dos hijos de 10 y 7 años que no poseen un celular, aunque el mayor a veces toma prestado el de su madre, asegura. La familia evita ahora, al pie de la norma, las pantallas durante las comidas.

