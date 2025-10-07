Francia: condenan a alto responsable del fútbol japonés por posesión de material explícito de menores

Masanaga Kageyama fue entrenador de varios clubes de la J-League. | Foto: telegraaf

Masanaga Kageyama fue entrenador de varios clubes de la J-League. | Foto: telegraaf

Un dirigente de la Federación Japonesa de Fútbol fue arrestado en un aeropuerto de París (Francia) y condenado a 18 meses de prisión por posesión de material explícito de menores que habría visto durante un vuelo.

La fiscalía del tribunal de Bobigny reveló que los hechos fueron descubiertos por el personal del avión, quienes alertaron a las autoridades tras constatar que el dirigente veía pornografía de menores durante el vuelo.

PUEDES VER: Primer ministro de Francia renuncia a su cargo un día después de anunciar su gabinete y deja a Macron en medio de una crisis política

Condenado a 18 meses de prisión en suspenso

Masanaga Kageyama, director técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (Japan Football Association, JFA), viajaba desde Japón a Chile, cuando fue detenido durante una escala en el aeropuerto Charles de Gaulle.

El tribunal de Bobigny lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso y lo obligó a pagar una multa de 5.000 euros (unos 5.580 dólares) por importación, posesión, grabación u observación de imágenes de un menor de 15 años.

Su condena va acompañada con una prohibición de ejercer cualquier actividad en contacto con menores durante 10 años. Asimismo, se le ha prohibido entrar al territorio francés durante el mismo número de años.

Además, Francia incluyó su nombre en el archivo judicial de autores de infracciones sexuales.

PUEDES VER: Francia rescata casi 400 inmigrantes en el canal de la Mancha que intentaban llegar a Reino Unido

Ya fue despedido de su puesto

A través de un comunicado, la Federación Japonesa de Fútbol declaró que el contrato de Masanaga Kageyama sería rescindido con efecto inmediato.

"La JFA considera este incidente como profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y desorden provocado", señalan.

Por su parte, el secretario general de la JFA, Kazuyuki Yukawa, afirmó que una situación como esta no puede reproducirse. "Debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de reglas y directrices", preciso

Kageyama reconoció los hechos

Según el diario Le Parisien, las azafatas sorprendieron a Masanaga Kageyama mirando las fotografías en su laptop. En ese momento, afirmó que eran imágenes generadas por inteligencia artificial (IA).

Tras ser detenido, estuvo en detención hasta su comparecencia. Frente al juez, el hombre de 58 años reconoció los hechos y expresó sentir vergüenza, diciendo no saber que era algo prohibido.

Tras conocer su su condena, Kageyama ha sido puesto en libertad, aunque todavía no ha vuelto a Japón.