Mundo

Shinjiro Koizumi, el fotogénico ministro japonés, podría volverse el próximo gobernante del país

Considerado inexperto pero carismático, el ministro de Agricultura de Japón, Shinjiro Koizumi, se perfila como uno de los favoritos para suceder al primer ministro Shigeru Ishiba tras su renuncia.

Shinjiro Koizumi, de 44 años, es hijo del exprimer ministro japonés Junichiro Koizumi.
Shinjiro Koizumi, de 44 años, es hijo del exprimer ministro japonés Junichiro Koizumi. | Foto: AFP

El famoso ministro de Agricultura de Japón, Shinjiro Koizumi, anunció su intención de postularse para liderar el partido conservador. Con este movimiento, el político se coloca en una posición privilegiada para disputar el cargo de Primer Ministro.

Aunque es considerado inexperto, también es percibido como el ministro más fotogénico. A sus 44 años, Koizumi es uno de los favoritos para reemplazar al Primer Ministro conservador Shigeru Ishiba, quien renunció tras menos de un año en el poder.

PUEDES VER: Primer ministro de Japón deja el cargo tras una derrota histórica de su partido en elecciones

lr.pe

Ministro asegura que quiere escuchar a sus seguidores

Shinjiro Koizumi, quien es hijo del exprimer ministro Junichiro Koizumi, ha sido muy reservado sobre su candidatura y solo ha dicho que quiere escuchar a sus seguidores locales en Yokosuka, una ciudad cerca de Tokio, antes de tomar su decisión.

"Quiero tomar mi decisión final después de escuchar a esos partidarios", aseguró el político durante una conferencia de prensa, cuando los medios le preguntaron si liderará el Partido Liberal Democrático, actualmente en el poder.

Mientras tanto, los principales medios nipones, incluido el Yomiuri Shimbun (el diario de mayor venta en Japón), confirmaron que el ministro 'fotogénico' ya habría informado a sus allegados que competiría en la elección del partido el 4 de octubre.

El Partido Liberal Democrático realizará una elección de su presidencia, luego de que el Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara que renunciaría al cargo tras perder dos elecciones nacionales en el último año.

PUEDES VER: Presupuesto militar histórico en Japón: aumentan máxima inversión en drones y capacidades defensivas

lr.pe

Una mujer podría ser la primer ministra de Japón

De llegar a convertirse en lider del partido consevador, Shinjiro Koizumi tiene muchas opciones de volverse el nuevo primer ministro, ya que es el partido gobernante con la mayor fuerza en el parlamento.

No obstante, necesitaá el apoyo de otros partidos políticos para formar una mayoría. En la actualidad, Koizumi es percibido como uno de los dos principales contendientes para gobernar Japón.

El otro candidato sería Sanae Takaichi, una política nacionalista de 64 años, quien la otra semana podría su anunciar candidatura que podría llevarla a volverse la primera mujer primer ministro de Japón.

