Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

Un intenso terremoto de magnitud 6.0 sacudió a Japón la madrugada del domingo 5 de octubre. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el epicentro fue a 56 kilómetros al este de Tomioka, frente a las costas de la Prefectura de Fukushima.
El sismo ocurrió a una profundidad de 46.8 km y se sintió en una gran región. La intensidad se sintió con mayor fuerza en las áreas cercanas al epicentro en comparación con un movimiento telúrico de magnitud similar pero a mayor profundidad.
Un terremoto de 6,0 se registró en Japón, el sábado 4 de octubre. Foto: USGS
¿Cuál fe el último gran terremoto de Japón y que consecuencias tuvo en Fukushima?
El último gran terremoto que azotó Japón ocurrió el 11 de marzo de 2011. Con una magnitud de 9.1, el movimiento telúrico se registró frente a la costa noreste de Honshu y desencadenó un devastador tsunami que arrasó poblaciones enteras, dejando miles de muertos y desaparecidos en cuestión de horas.
Las consecuencias más críticas se vivieron en Fukushima, donde la central nuclear Daiichi sufrió una falla en su sistema de refrigeración. Esto provocó explosiones, fugas radiactivas y una crisis nuclear considerada la peor desde Chernóbil, con impactos que aún hoy marcan la historia energética y ambiental de Japón.
