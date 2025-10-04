HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Pese al empeño de Donald Trump, el Nobel de la Paz apunta a candidatos más discretos

Aunque Donald Trump se jacta de haber resuelto 7 conflictos desde que regresó a la Casa Blanca, muchos expertos consideran que sus posibilidades de ganar el premio Nóbel de la Paz son escasas.

Donald Trump busca ganar el premio Nóbel de la Paz, igual que Barack Obama en 2009.
Donald Trump busca ganar el premio Nóbel de la Paz, igual que Barack Obama en 2009. | Foto: AFP

Del 6 al 10 de octubre, se anunciarán los ganadores de los Premios Nobel y Donald Trump vuelve a estar en el centro de la atención, ya que el presidente de Estados Unidos reclama el galardón de la Paz, aunque muchos expertos apuntan a candidatos más discretos.

El mandatario se jacta de haber resuelto 7 conflictos desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, un balance que muchos expertos consideran exagerado. Además, sostiene que sería un insulto para EE.UU. no recibir el Premio Nobel de la Paz.

Donald Trump representa lo contrario de los ideales del Nóbel

Sin embargo, los recortes presupuestarios en salud y ayuda internacional, su mensaje de Estados Unidos primero y su carácter polarizante reducen las esperanzas de Donald Trump de obtener el premio nóbel de la paz.

"Es totalmente impensable porque Donald Trump es, en muchos aspectos, lo contrario de los ideales que representa el Premio Nobel", estima Øivind Stenersen, historiador especialista en estos galardones.

"El Nobel de la Paz es la defensa de la cooperación multilateral, por ejemplo a través de la ONU. Donald Trump representa una ruptura con este principio porque sigue su propio camino, de manera unilateral", añade.

Por su parte, Karim Haggag, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), reveló que el Comité del Nóbel debería evaluar si ha habido ejemplos claros de éxito en este esfuerzo de restablecimiento de la paz.

Decenas de miles de personas están autorizadas a proponer un nombre para el premio. Este año, 338 individuos y organizaciones figuran como candidatos, aunque su identidad no se revela.

Premio iría para implicados en conflictos olvidados

Para Karim Haggag, el premio Nóbel de la Paz seguramente recompensará a actores más desconocidos implicados en conflictos olvidados como los existentes en Sudán, el Sahel o el Cuerno de África.

"El Comité Nobel debería poner el acento en el trabajo efectuado por mediadores locales y artesanos de la paz en el terreno", insiste este especialista del SIPRI.

La iniciativa sudanesa "Células de Intervención Urgente", una red de voluntarios que arriesgan su vida para alimentar y ayudar a una población enfrentada a la guerra y la hambruna, cumpliría estos criterios.

Las organizaciones de defensa de la prensa como el "Comité para la Protección de los Periodistas" o "Reporteros Sin Fronteras" también podrían llevarse el premio después de un año mortífero para la profesión, sobre todo en Gaza.

"Nunca antes tantos periodistas habían sido asesinados en un solo año", afirmó Nina Grager, directora del Instituto de Investigación sobre la Paz en Oslo.

Las casas de apuestas también apuntan como favorita a Yulia Navalnaya, viuda del principal opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido en febrero de 2024 en una prisión de Siberia.

El año pasado, el galardón recayó en Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de las bombas atómicas en Japón.

¿Literatura para el suizo Kracht?

Otro de los premios que más expectación y especulación genera es el de Literatura, que se conocerá el 9 de octubre.

En los círculos literarios suena con fuerza el nombre del suizo Christian Kracht, considerado uno de los grandes autores contemporáneos en alemán.

"En el salón del libro de Gotemburgo (Suecia), que se celebra semanas antes de la temporada de los Nobel, la Academia sueca estaba allí al completo, sentada en primera fila de su seminario", afirma Björn Wiman, jefe del servicio de cultura del diario Dagens Nyheter.

"Y esto, en general, es una señal inequívoca", agrega.

Después de la consagración de la surcoreana Han Kang el año pasado, este crítico cree que es el turno de un hombre blanco salido de la esfera lingüística anglosajona, alemana o francesa.

Los premios más técnicos abrirán la temporada de los Nobel: el lunes medicina, el martes física y el miércoles química.

Los mecanismos de la inmunidad innata, la identificación de las células madres de la leucemia o el descubrimiento de una hormona reguladora del apetito aparecen como los avances médicos posiblemente premiados.

Los laureados podrían aprovechar su tribuna para alertar de las graves repercusiones que pueden provocar los recortes de miles de millones de dólares en investigación médica decretados por la administración Donald Trump.

Los Nobel otorgan a los ganadores un diploma, una medalla de oro y un cheque de 11 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares).

