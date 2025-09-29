Francia rescata casi 400 inmigrantes en el canal de la Mancha que intentaban llegar a Reino Unido

En lo que va del año, unas 32.000 personas lograron llegar a la costa británica. | Foto: AFP

El gobierno de Francia informó que, cerca de 400 inmigrantes irregulares, fueron rescatados mientras intentaban cruzar el 'canal de la Mancha' para llegar a las costas de Reino Unido a bordo de embarcaciones sin medidas de seguridad.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para frenar el flujo migratorio (incluido un acuerdo que permite devolver a algunas personas que llegan al Reino Unido) las travesías continúan, impulsadas por condiciones meteorológicas favorables.

El pasado 27 de septiembre, se rescataron aproximadamente 220 personas. Dos mujeres somalíes murieron tras sufrir un paro cardíaco, pese a los intentos de reanimación. Cinco personas resultaron levemente heridas y varias sufrieron hipotermia.

Al día siguiente, al menos 176 inmigrantes irregulares fueron rescatados por las autoridades. Un adolescente murió tras ser hallado inconsciente en la playa de Ecault, cerca de Calais.

Además, el cuerpo de otro inmigrante fue recuperado el sábado por la mañana en Gravelines, al este de Calais, aunque los investigadores creen que su muerte pudo haber ocurrido días antes.

Con estos casos, el número de muertes durante intentos de cruce irregular de la frontera asciende al menos a 27 fallecidos desde principios de año, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

En lo que va de año, unas 32.000 personas lograron llegar a la costa británica (una cifra récord) y solo el sábado desembarcaron 895 personas en 12 lanchas y precarios cayucos, según el gobierno.