EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
Mundo

Español de 24 años fingió ser un venezolano menor de edad para estudiar en EE. UU. y alegó ser víctima de trata de personas, pero lo delató su ex

El joven consiguió ser acogido por una familia en Estados Unidos y matricularse en la escuela como adolescente, hasta que la denuncia de su expareja reveló su verdadera identidad.

La confesión de la expareja de Anthony Labrador fue fundamental para capturar al ciudadano español, quien fingió ser un inmigrante venezolano para conseguir estudiar en los Estados Unidos.
La confesión de la expareja de Anthony Labrador fue fundamental para capturar al ciudadano español, quien fingió ser un inmigrante venezolano para conseguir estudiar en los Estados Unidos.

Un hecho insólito ocurrió en los Estados Unidos cuando un ciudadano español de 24 años intentó hacerse pasar por un adolescente venezolano para inscribirse en una escuela secundaria de Ohio. El caso generó revuelo en los medios de comunicación, ya que la mentira de Anthony Emmanuel Labrador-Sierra se desmoronó luego de que su expareja y madre de su hijo, Evelyn Camacho, revelara su verdadera identidad.

En ese contexto, el joven español, que residía en Perrysburg, presentó ante un centro de estudios una partida de nacimiento falsa. En dicho documento se indicaba que todavía era menor de edad, lo cual le permitía acceder sin inconvenientes al sistema educativo. No obstante, aunque se identificó como un venezolano sin hogar y afirmó ser víctima del negocio de trata de personas, las autoridades locales señalaron que el ciudadano español intentaba, a toda costa, conseguir una vacante como estudiante.

Anthony Labrador se encuentra preso a la espera de su juicio en enero de 2026. Foto: Alberto News

Anthony Labrador se encuentra preso a la espera de su juicio en enero de 2026. Foto: Alberto News

La verdadera identidad de Anthony Emmanuel Labrador-Sierra

La familia que lo acogió en marzo de 2024, una pareja de 60 años llamada Kathy y Brad Mefferd, relató que percibieron actitudes extrañas por parte del ciudadano español. Las diferencias físicas y su comportamiento, muy distintos al de otros adolescentes, hicieron sospechar que no se trataba de un menor de edad, sino de alguien mayor que intentaba ocultar su verdadera identidad.

De acuerdo con las declaraciones de la familia adoptiva al medio New York Post, la madre sostuvo que los tatuajes hacían que él pareciera aún mayor que los demás: “Era algo más maduro que los demás y tenía tatuajes”, declaró.

La denuncia de Evelyn Camacho para destapar la verdadera identidad de su expareja

La expareja de Labrador-Sierra, Evelyn Camacho, fue clave en el proceso que llevó a la detención del ciudadano español. La mujer reveló al New York Post cómo descubrió que el padre de su hija estaba llevando una vida completamente distinta, y también confesó que ambos tienen una hija en común: “Me preguntaba cuál era la verdad —dijo Camacho—. ¿Me mintió sobre ser adulto? ¿O les mintió sobre ser niño? No sabía qué estaba pasando. Y me preocupo por él. Es el padre de mi hija”.

Al enterarse de la verdad, la familia Mefferd se comunicó de inmediato con las autoridades policiales para que registraran la vivienda de Labrador-Sierra. Lo que hallaron fue inquietante: un teléfono móvil desechable, una identificación falsa, una pistola semiautomática y tres cargadores de 9 mm completamente cargados. Actualmente, el ciudadano aceptó su culpabilidad y se encuentra recluido en una celda local, a la espera de ser presentado ante un juez de un tribunal federal del Distrito Norte de Ohio, en una audiencia programada para el 23 de enero de 2026.

