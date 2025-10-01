HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El único país de Sudamérica que cuenta con una de las salchichas más ricas del mundo, según Taste Atlas: no es Perú

Este popular embutido refleja la fusión de tradiciones culinarias de inmigrantes europeos, que adaptaron sus técnicas en Argentina. La mezcla de carne de cerdo y especias aporta un sabor único.

El chorizo argentino tiene sus raíces en las tradiciones culinarias de los inmigrantes europeos. Foto: Alamy
El chorizo argentino tiene sus raíces en las tradiciones culinarias de los inmigrantes europeos. Foto: Alamy

Aunque Perú cuenta con la mejor gastronomía de Sudamérica, Taste Atlas ha reconocido a Argentina como el único país presente en el ranking de las mejores salchichas del mundo. De acuerdo con el listado mostrado por la plataforma digital, esta nación cuenta con un total de tres tipos de salchichas entre las cien postulaciones, pero solo una dentro del top diez.

El popular 'chorizo a la parrilla' es la mejor salchicha de Sudamérica, ocupando el puesto nueve de los cien posibles en el ranking realizado por Taste Atlas. Otras dos versiones argentinas de este embutido que figuran en el listado son la 'salchicha parrillera' y la 'morcilla a la parrilla', que se ubican en los puestos 48 y 93, respectivamente. Cabe señalar que el país es ampliamente reconocido por este alimento.

El 'chorizo a la parrilla', la mejor salchicha de Sudamérica

El chorizo argentino tiene sus raíces en las tradiciones culinarias de los inmigrantes europeos, especialmente españoles e italianos, que arribaron al país durante los siglos XIX y XX.

Estos inmigrantes trajeron consigo sus técnicas de elaboración de embutidos, adaptándolas a los ingredientes locales disponibles en Argentina. La combinación de carne de cerdo y res, junto con especias como el ajo, el pimentón y el comino, dio origen al chorizo criollo, una variante fresca y jugosa que se caracteriza por su sabor intenso y su preparación a la parrilla.

Este embutido se integró rápidamente en la cultura gastronómica argentina, convirtiéndose en un componente esencial de la parrillada, el asado tradicional del país. El chorizo se consume comúnmente en el choripán, un sándwich que combina el chorizo asado con pan y se adereza con chimichurri, una salsa típica argentina. El chorizo argentino también se utiliza en platos como empanadas y locro.

Perú tiene la mejora gastronomía de Sudamérica

Perú es reconocido por su sobresaliente gastronomía, la cual fue catalogada como la mejor de Sudamérica por Taste Atlas. Este prestigioso ranking destaca la diversidad y la calidad de los platos peruanos, que fusionan ingredientes autóctonos con técnicas culinarias ancestrales. La cocina peruana es famosa por su riqueza de sabores, donde destacan platos emblemáticos como el ceviche y el lomo saltado.

Además de sus platos tradicionales, Perú se consolida como un destino gastronómico global gracias a sus chefs de renombre, como Gastón Acurio y Virgilio Martínez, quienes han contribuido a poner la cocina peruana en el centro de atención mundial.

El uso de ingredientes únicos, como la papa, el maíz, la quinua y el ají, junto con el profundo respeto por las tradiciones culinarias, ha permitido que la gastronomía peruana siga evolucionando mientras conserva su autenticidad. Taste Atlas resalta a Perú no solo por la calidad de su comida, sino también por la creatividad y la innovación que caracteriza a su gastronomía.

