La razón por la que el desierto más seco del mundo, ubicado en Sudamérica, se llenó de flores blancas y púrpuras

El fenómeno del Desierto Florido ocurre tras lluvias inusuales que activan semillas latentes. En 2025, se espera una floración excepcional con más de 200 especies de flores nativas en Chile.

El fenómeno del Desierto Florido en el Desierto de Atacama, Chile, no ocurre anualmente; su aparición es esporádica. Foto: Composición LR
El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es reconocido como el lugar no polar más seco del mundo. Se extiende por más de 100.000 km² y se caracteriza por su extrema aridez, con precipitaciones anuales que en algunas zonas no superan el milímetro, y en ciertas áreas, no se han registrado lluvias desde hace más de 500 años.

Esta falta de precipitaciones se debe a una combinación de factores climáticos y geográficos. La corriente fría de Humboldt reduce la evaporación y la formación de nubes, mientras que la presencia de dos cadenas montañosas, los Andes y la Cordillera de la Costa, actúa como una barrera que impide la llegada de humedad desde el océano Pacífico o la cuenca del Amazonas.

La razón por la Atacama se llenó de flores blancas y púrpuras

El fenómeno conocido como Desierto Florido en el Desierto de Atacama ocurre cuando lluvias inusuales activan semillas y bulbos latentes en el suelo. En 2025, tras intensas precipitaciones en la Región de Atacama, se reportó una floración excepcional que cubrirá amplias áreas con más de 200 especies de flores nativas, como las añañucas rojas y amarillas, la pata de guanaco violeta y el huille de flores blancas.

Este fenómeno, que generalmente se presenta entre septiembre y noviembre, depende de una combinación precisa de temperatura, humedad y precipitaciones. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) proyectó que la floración alcanzó su máximo esplendor entre la última semana de septiembre y la tercera semana de octubre de 2025.

Para apreciar este espectáculo natural, se recomienda visitar áreas protegidas como el Parque Nacional Llanos de Challe, ubicado en la provincia de Huasco, donde se pueden observar estos paisajes floridos sin afectar el ecosistema.

¿El desierto florido ocurre todos los años?

El fenómeno del Desierto Florido en el Desierto de Atacama, Chile, no ocurre anualmente; su aparición es esporádica y depende de condiciones climáticas excepcionales. Este fenómeno se desencadena cuando lluvias inusuales, a menudo asociadas al fenómeno de El Niño, superan el rango normal para la región, activando semillas y bulbos latentes en el suelo.

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Desierto Florido se presenta aproximadamente cada 3 a 5 años, aunque la frecuencia puede variar. Por ejemplo, en 2015 se registraron dos floraciones: una en abril-mayo y otra en septiembre-octubre. Este fenómeno ha sido documentado desde el siglo XVIII y continúa siendo objeto de estudio y admiración.

