Mundo

El único túnel submarino de Sudamérica que conecta a dos ciudades: se inauguró en 1969 y tiene más de 3.000 metros de largo

Este túnel submarino conecta dos importantes ciudades de Sudamérica, siendo el único de su tipo en la región. Inaugurado en 1969, es una pieza clave en la mejora de la conectividad y el desarrollo económico de la zona.

Este túnel permite el paso de miles de vehículos al día, reduciendo notablemente los tiempos de viaje. Foto: El Constructor
Este túnel permite el paso de miles de vehículos al día, reduciendo notablemente los tiempos de viaje. Foto: El Constructor

En el corazón de Sudamérica, un túnel submarino conecta dos importantes ciudades de la región. Esta impresionante construcción no solo es única en su tipo, sino que también marca un hito en la ingeniería moderna, siendo crucial para la movilidad y el desarrollo económico de ambas localidades. Inaugurado en 1969, este túnel tiene más de 3.000 metros de longitud y se mantiene como una de las obras de infraestructura más destacadas de Sudamérica.

Más allá de su función de enlace entre dos de las ciudades más relevantes del país, este túnel es un ejemplo de la avanzada capacidad tecnológica de la época. A lo largo de los años, ha servido como un modelo de ingeniería, inspirando proyectos similares en otras partes del mundo.

PUEDES VER: El único país de Latinoamérica que competirá con China y EE.UU. en la producción de acero para 2030

lr.pe

¿Cuál es el único túnel submarino de Sudamérica?

El Túnel Subfluvial Raúl Uranga es el único túnel submarino de Sudamérica y conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe, dos polos urbanos clave en la región del Litoral argentino. Este túnel, que atraviesa el río Paraná bajo el agua, tiene una longitud de 2.397 metros en su tramo subfluvial, y se extiende hasta 3.479 metros si se incluyen las rampas de acceso.

La obra, que fue inaugurada en 1969, ha jugado un papel crucial en la mejora de la conectividad entre estas dos ciudades. A lo largo de los años, ha transformado la logística y el transporte en la región, permitiendo que miles de vehículos circulen de manera más rápida y eficiente. Además, la reducción de tiempos de viaje entre ambas localidades ha tenido un impacto positivo en la economía regional.

Este túnel submarino es una infraestructura que ha sido clave para el comercio y la integración en Sudamérica, ya que ha permitido un flujo constante de personas y mercancías, agilizando la movilidad entre los dos puntos estratégicos de la región.

¿Cómo se construyó el Túnel Subfluvial Raúl Uranga?

La construcción del Túnel Subfluvial Raúl Uranga fue un desafío técnico y logístico de gran magnitud. Para su edificación se utilizaron avanzadas técnicas de ingeniería, propias de la época, y se recurrió a un dique seco en la ribera de Paraná para la fabricación de los tubos que componen la estructura subfluvial.

El túnel se construyó utilizando 36 tubos de hormigón, uno adicional de menor tamaño, que fueron ensamblados bajo el agua en el lecho del río Paraná. Estos tubos fueron construidos en un dique seco en la ribera de la ciudad de Paraná y luego se sumergieron para ser colocados en su posición final.

El proceso de construcción requirió de un trabajo preciso y de tecnología avanzada para la época, lo que lo convirtió en un referente mundial. La profundidad del túnel alcanza los 29,51 metros, lo que permitió que los vehículos pudieran transitar sin dificultades, incluso en las épocas de mayor caudal del río. A lo largo de los años, el túnel ha sido sometido a diversas mejoras para garantizar su seguridad y funcionalidad.

