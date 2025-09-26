Reino Unido no posee un documento de identidad. Para identificarse, sus ciudadanos usan su pasaporte o licencia de conducir. | Foto: AFP

Reino Unido no posee un documento de identidad. Para identificarse, sus ciudadanos usan su pasaporte o licencia de conducir. | Foto: AFP

El gobierno británico anunció su intención de crear un documento de identidad digital para los ciudadanos y residentes del Reino Unido, con el objetivo de combatir el trabajo y la inmigración ilegal.

Mediante un comunicado, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, precisó que esta cédula, que no tendrá una versión física, sino que estará almacenadao en los smartphones de las personas.

Sin cédula digital de identidad no podrás trabajar en Reino Unido

"Hará más difícil el hecho de trabajar ilegalmente en el país, y ofrecerá numerosas ventajas a los ciudadanos, como la posibilidad de probar su identidad para acceder rápidamente a servicios esenciales", destacó Starmer.

A diferencia de otros países europeos, como Francia o España, en Reino Unido no existe un documento de identidad. Para identificarse, los ciudadanos británicos suelen presentar su pasaporte o permiso de conducir.

"Los titulares del documento no deberán llevarlo siempre encima; sin embargo, será obligatorio a la hora de demostrar el derecho a trabajar en Reino Unido de aquí al final de la legislatura, es decir 2029", precisó el gobierno.

"Lo diré sin rodeos: si no tienes la cédula digital de identidad, no podrás trabajar en el Reino Unido. La gente decente y pragmática quiere que afrontemos los problemas que ven a su alrededor", añadió el primer ministro.

Desde su llegada al poder, Keir Starmer ha promovido distintas medidas para combatir la inmigración ilegal, centrándose especialmente en el trabajo irregular.

En este sentido, incrementaron un 50% las detenciones en casos de trabajo irregular y se introdujeron medidas para que las plataformas de entrega de comida a domicilio refuercen los controles de identidad de sus repartidores.

Francia suele criticar la facilidad con la que los indocumentados en Reino Unido consiguen trabajar, lo que a su juicio es uno de los motores de la inmigración ilegal a través del canal de la Mancha.

Según datos oficiales del 2023, alrededor del 8,8% de la población adulta del Reino Unido participa en la economía informal.

El 57% de los británicos apoya la instauración de una cédula de identidad, según un sondeo realizado en julio por Ipsos. Pero ese apoyo cae al 38% en cuanto a la cédula digital, por temores en cuanto a la seguridad de los datos.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aseguró que su partido se posicionará en contra de cualquier intento de imponer un documento de identidad obligatorio a los "ciudadanos honestos".

Reino Unido ha asegurado que el sistema constará de una tecnología "puntera de encriptamiento", con el objetivo de garantizar la seguridad de los datos personales.