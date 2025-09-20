HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Reino Unido lanza página en la 'dark web' para reclutar espías contra Rusia

Silent Courier es un portal que permite a las personas con información sobre terrorismo o actividades hostiles al Reino Unido comunicarse de forma anónima con las autoridades británicas.

Richard Moore, jefe del espionaje británico, presentó este portal que se encuentra en la 'dark web'.
Richard Moore, jefe del espionaje británico, presentó este portal que se encuentra en la 'dark web'. | Foto: AFP

El Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido (MI6) lanzó una página en la 'dark web' (internet oscura) con el objetivo de reclutar espías en Rusia y otros países, así como asegurar comunicaciones seguras con ellos.

El portal, llamado Silent Courier (Mensajero silencioso), permite que cualquier persona con información sensible sobre terrorismo o actividades de inteligencia hostiles al Reino Unido se comunique de forma segura con las autoridades.

PUEDES VER: La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

lr.pe

"Nuestra puerta virtual está abierta", dijo Richard Moore, jefe del espionaje británico, a los potenciales espías durante el lanzamiento de esta página web.

Por su parte, Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores, sostuvo que, a medida que el mundo cambia y las amenazas se multiplican, Reino Unido debe mantenerse siempre un paso por delante de sus adversarios.

"Ahora estamos reforzando sus esfuerzos con tecnología de vanguardia para que MI6 pueda reclutar nuevos espías para el Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo", añadió la funcionaria británica.

PUEDES VER: "Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

lr.pe

¿Qué es la 'dark web'?

La 'dark web', conocida también como 'internet oscura', es una parte de la red a la que solo puedes acceder con navegadores especializados, como Tor, que permiten navegar de forma anónima y proteger la identidad del usuario.

En la actualidad, debido al anonimato que brinda, mucha gente usa la 'dark web' para actividades ilícitas, como el comercio de drogas, la venta de datos robados, servicios de hacking, mercados de mercancía falsificada, entre otros.

El MI6 aconsejó a los usuarios utilizar el navegador especializado Tor para acceder a la web y evitar utilizar aparatos y cuentas de correo que los puedan vincular, para no levantar sospechas.

En caso el navegador Tor esté prohibido, el Servicio de Inteligencia Secreto aconsejó a los usuarios usar cualquier VPN (Red Privada Virtual) para navegar de manera anónima.

Notas relacionadas
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

LEER MÁS
Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

Venezolano emigra a EE.UU. y logra ser exitoso con un negocio de helados donde usa frutas peruanas: "Hemos crecido bastante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota