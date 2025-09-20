Reino Unido lanza página en la 'dark web' para reclutar espías contra Rusia

Richard Moore, jefe del espionaje británico, presentó este portal que se encuentra en la 'dark web'. | Foto: AFP

Richard Moore, jefe del espionaje británico, presentó este portal que se encuentra en la 'dark web'. | Foto: AFP

El Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido (MI6) lanzó una página en la 'dark web' (internet oscura) con el objetivo de reclutar espías en Rusia y otros países, así como asegurar comunicaciones seguras con ellos.

El portal, llamado Silent Courier (Mensajero silencioso), permite que cualquier persona con información sensible sobre terrorismo o actividades de inteligencia hostiles al Reino Unido se comunique de forma segura con las autoridades.

"Nuestra puerta virtual está abierta", dijo Richard Moore, jefe del espionaje británico, a los potenciales espías durante el lanzamiento de esta página web.

Por su parte, Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores, sostuvo que, a medida que el mundo cambia y las amenazas se multiplican, Reino Unido debe mantenerse siempre un paso por delante de sus adversarios.

"Ahora estamos reforzando sus esfuerzos con tecnología de vanguardia para que MI6 pueda reclutar nuevos espías para el Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo", añadió la funcionaria británica.

¿Qué es la 'dark web'?

La 'dark web', conocida también como 'internet oscura', es una parte de la red a la que solo puedes acceder con navegadores especializados, como Tor, que permiten navegar de forma anónima y proteger la identidad del usuario.

En la actualidad, debido al anonimato que brinda, mucha gente usa la 'dark web' para actividades ilícitas, como el comercio de drogas, la venta de datos robados, servicios de hacking, mercados de mercancía falsificada, entre otros.

El MI6 aconsejó a los usuarios utilizar el navegador especializado Tor para acceder a la web y evitar utilizar aparatos y cuentas de correo que los puedan vincular, para no levantar sospechas.

En caso el navegador Tor esté prohibido, el Servicio de Inteligencia Secreto aconsejó a los usuarios usar cualquier VPN (Red Privada Virtual) para navegar de manera anónima.