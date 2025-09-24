Reino Unido: detienen a hombre sospechoso del ciberataque contra varios aeropuertos de Europa

Ciberataque provocó largas colas de pasajeros en varios importantes aeropuertos de Europa. | Foto: AFP

Ciberataque provocó largas colas de pasajeros en varios importantes aeropuertos de Europa. | Foto: AFP

Un hombre de 40 años fue detenido en Reino Unido, sospechoso de haber perpetrado el ciberataque que generó caos en varios aeropuertos de Europa, según informó la policía británica.

La Agencia Británica de Lucha contra el Crimen (NCA) reveló que el hombre fue arrestado en el sur de Inglaterra, bajo sospechas de haber infringido la ley británica sobre informática y ciberdelitos.

PUEDES VER: Ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en importantes aeropuertos de Europa

"Aunque este arresto es un paso positivo, la investigación sobre el incidente apenas comienza y sigue en curso", precisó la policía británica a través de un comunicado oficial.

Paul Foster, jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA, indicó que el sospechoso fue puesto en libertad, debido a que pagó una fianza.

Hace algunos días, varios aeropuertos de Europa, como Londres-Heathrow, Berlín, Bruselas y Dublín, registraron retrasos y cancelaciones de vuelos debido a un ciberataque que afectó los sistemas de registro de equipajes y pasajeros.

En algunos casos, los viajeros tuvieron que esperar muchas horas antes de poder realizar el trámite, y numerosos vuelos fueron retrasados o cancelados, especialmente en Bélgica.

La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) indicó que el ataque fue cometido con un software "ransomware", un software malicioso que cifra la información y pide un rescate a cambio de liberarla.

Aunque el ciberataque que afectó a los aeropuertos se produjo el pasado 20 de setiembre de 2025, algunos problemas persistían, a pesar de una mejora general de la situación.

En Heathrow, el aeropuerto más concurrido de Europa, la gran mayoría de los vuelos se desarrolla con normalidad, aunque se recomienda a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de viajar.

También se registran perturbaciones de "impacto limitado" en el aeropuerto de Bruselas.