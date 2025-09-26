Francia: nuevo primer ministro nombrará gabinete en octubre y rechaza restablecer 'Impuesto a la Fortuna'

Sébastien Lecornu fue nombrado el pasado 8 de septiembre de 2025, tras la renuncia de su antecesor. | Foto: AFP

Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia, anunció que nombrará a su gabinete a comienzos de octubre. Asimismo, descartó que vuelva a instaurar el Impuesto sobre la Fortuna (ISF) para cuadrar el presupuesto.

"El gobierno será nombrado antes del inicio de los trabajos parlamentarios. Deseo seguir trabajando en el proyecto de presupuesto. Los ministros que quieran ingresar al gobierno tendrán que respaldarlo", manifestó.

Tras su nombramiento hace dos semanas, el primer ministro francés todavía no ha conformado su gabinete, en medio de un clima de tensión marcado por las protestas contra los recortes.

La sesión parlamentaria ordinaria arrancará el 1 de octubre con la renovación de los principales cargos de la Asamblea Nacional, en vísperas de una nueva jornada de protestas antigubernamentales convocadas por los sindicatos.

El primer ministro Lecornu se ha fijado como meta reducir el déficit público al 4,7% del PIB en 2026, con la perspectiva de alcanzar el 3% en 2029.

Pero, para alcanzarlo, rechazó 2 propuestas impulsadas por la izquierda y respaldadas por parte de la mayoría relativa que apoya al gobierno: la reinstauración del impuesto a las grandes fortunas y la llamada “tasa Zucman” a los grandes patrimonios.

Otra demanda de la izquierda, la suspensión de la reforma que elevó la edad de jubilación, tampoco está sobre la mesa, y Lecornu advirtió que esta medida no solucionaría ninguno de los problemas.

Como se recuerda, Sébastien Lecornu fue nombrado el 8 de septiembre tras la renuncia de su antecesor François Bayrou, quien no obtuvo la confianza del Parlamento

Bayrou tenía un proyecto de presupuesto que preveía recortes por 44.000 millones de euros (alrededor de 51.900 millones de dólares) y la supresión de dos días feriados.

El gobierno de Francia, bajo presión, busca reducir el déficit (5,8% del PIB en 2024) y la deuda pública (114%).