HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Francia: nuevo primer ministro nombrará gabinete en octubre y rechaza restablecer 'Impuesto a la Fortuna'

Sébastien Lecornu enfrenta la presión de reducir el déficit público al 4,7% del PIB para 2026, mientras crecen las protestas en Francia contra los recortes y las reformas laborales.

Sébastien Lecornu fue nombrado el pasado 8 de septiembre de 2025, tras la renuncia de su antecesor.
Sébastien Lecornu fue nombrado el pasado 8 de septiembre de 2025, tras la renuncia de su antecesor. | Foto: AFP

Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia, anunció que nombrará a su gabinete a comienzos de octubre. Asimismo, descartó que vuelva a instaurar el Impuesto sobre la Fortuna (ISF) para cuadrar el presupuesto.

"El gobierno será nombrado antes del inicio de los trabajos parlamentarios. Deseo seguir trabajando en el proyecto de presupuesto. Los ministros que quieran ingresar al gobierno tendrán que respaldarlo", manifestó.

PUEDES VER: Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

lr.pe

Tras su nombramiento hace dos semanas, el primer ministro francés todavía no ha conformado su gabinete, en medio de un clima de tensión marcado por las protestas contra los recortes.

La sesión parlamentaria ordinaria arrancará el 1 de octubre con la renovación de los principales cargos de la Asamblea Nacional, en vísperas de una nueva jornada de protestas antigubernamentales convocadas por los sindicatos.

El primer ministro Lecornu se ha fijado como meta reducir el déficit público al 4,7% del PIB en 2026, con la perspectiva de alcanzar el 3% en 2029.

Pero, para alcanzarlo, rechazó 2 propuestas impulsadas por la izquierda y respaldadas por parte de la mayoría relativa que apoya al gobierno: la reinstauración del impuesto a las grandes fortunas y la llamada “tasa Zucman” a los grandes patrimonios.

PUEDES VER: Francia reconoce al Estado de Palestina ante Asambles de la ONU: "Ha llegado el momento de la paz"

lr.pe

Otra demanda de la izquierda, la suspensión de la reforma que elevó la edad de jubilación, tampoco está sobre la mesa, y Lecornu advirtió que esta medida no solucionaría ninguno de los problemas.

Como se recuerda, Sébastien Lecornu fue nombrado el 8 de septiembre tras la renuncia de su antecesor François Bayrou, quien no obtuvo la confianza del Parlamento

Bayrou tenía un proyecto de presupuesto que preveía recortes por 44.000 millones de euros (alrededor de 51.900 millones de dólares) y la supresión de dos días feriados.

El gobierno de Francia, bajo presión, busca reducir el déficit (5,8% del PIB en 2024) y la deuda pública (114%).

Notas relacionadas
Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

LEER MÁS
Francia reconoce al Estado de Palestina ante Asambles de la ONU: "Ha llegado el momento de la paz"

Francia reconoce al Estado de Palestina ante Asambles de la ONU: "Ha llegado el momento de la paz"

LEER MÁS
Emmanuel Macron demanda liberación de rehenes de Gaza para abrir embajada de Francia en Palestina

Emmanuel Macron demanda liberación de rehenes de Gaza para abrir embajada de Francia en Palestina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Hombre se salva de morir arrollado por un auto en Brasil y se pone a rezar de rodillas para agradecer

Hombre se salva de morir arrollado por un auto en Brasil y se pone a rezar de rodillas para agradecer

LEER MÁS
Cuba le da la espalda al régimen de Nicolás Maduro y descarta ir a una guerra con Estados Unidos si invade Venezuela

Cuba le da la espalda al régimen de Nicolás Maduro y descarta ir a una guerra con Estados Unidos si invade Venezuela

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota