¿Qué pasó con el avión que se estrelló en Pensilvania? Cronología del vuelo 93 en los atentados terroristas del 11 de septiembre

El vuelo 93 del 11 de septiembre se estrelló en Pensilvania y evitó un ataque a la Casa Blanca. | Composición LR

El vuelo 93 de United Airlines es uno de los símbolos más recordados de los atentados terroristas del 11 de septiembre. La aeronave despegó de Newark con destino a San Francisco, pero a las 10:03 de la mañana se estrelló en un campo de Pensilvania.

El heroísmo de los pasajeros y la tripulación impidió un ataque contra la Casa Blanca o el Capitolio. Ese acto de valentía quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de Estados Unidos.

Cronología del vuelo 93 en los atentados terroristas del 11 de septiembre

Era el 11 de septiembre de 2001 cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por 19 miembros de Al Qaeda. Tres se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono. El vuelo 93, en cambio, fue el último en despegar y tenía como destino la costa oeste de Estados Unidos.

Cuarenta y seis minutos después de iniciar el trayecto, los secuestradores tomaron el control. Armados con cuchillos y cúteres, redujeron a la tripulación y obligaron a los pasajeros a permanecer en la parte trasera. Poco después, los ocupantes supieron que otros aviones ya habían sido usados como armas.

Con esa información, varios pasajeros decidieron actuar. El intento de ingresar a la cabina desató una lucha desesperada. Al verse acorralados, los terroristas hicieron estrellar el avión en Shanksville, Pensilvania. Murieron las 44 personas a bordo, pero se evitó una tragedia aún mayor en Washington, D. C.

En 2002 se inauguró el Monumento Nacional al Vuelo 93 en Shanksville. Este lugar incluye un muro con los nombres de las víctimas y honra a los pasajeros y tripulantes que se resistieron.

¿Cuántas personas murieron en los atentados del 11 de septiembre?

Los atentados del 11 de septiembre dejaron cerca de 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. La mayoría de las víctimas estaba en el World Trade Center de Nueva York, donde se calcula que unas 16.000 personas trabajaban aquella mañana.

El impacto fue devastador: las torres gemelas colapsaron poco después de los choques, mientras que el Pentágono sufrió graves daños en su estructura. El vuelo 93, aunque terminó en tragedia, evitó que los terroristas concretaran otro ataque de gran magnitud.