Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

El asesino de Charlie Kirk se entregó a la policía por sugerencia de un familiar. | Foto: AFP

Durante una rueda de prensa, el gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló que las balas que dejó atrás Tyler Robinson, el joven que asesinó al activista conservador Charlie Kirk, contenía inscripciones antifascistas.

El republicano de 31 años, aliado del presidente Donald Trump, se encontraba dando un discurso en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, cuando de pronto se desplomó tras recibir un disparo en el cuello.

¿Qué mensajes estaban inscritos en las balas?

Según Spencer Cox, la munición encontrada por las autoridades de Utah pertenecería al asesino de Charlie Kirk, quien habría inscrito en las balas mensajes como "¡Hey, fascista, atrápala!" y otros lemas antifascistas.

"En otra de las balas se podía leer ‘Bella Ciao’ o ‘Si estás leyendo esto, eres gay’", explicó el gobernador de Utah, quien aseguró que Tyler Robinson recogió el arma de un "lugar seguro" antes de pasar a la acción.

El político republicano precisó que, por el momento, no se puede aventurar sobre si el atacante de Charlie Kirk tiene problemas de salud mental.

Asesino de Charlie Kirk se entregó a la policía

Apenas 33 horas después de la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ya tenían bajo custodia al asesino de Charlie Kirk. Se trataba de Tyler Robinson, un joven de 22 años que se habría entregado a la policía.

De acuerdo al mandatario, el atacante fue convencido por un miembro de su familia para que se entregara, ya que había sido identificado y era buscado por miles de policías en todo el estado. "Alguien muy cercano a él lo entregó", señaló Trump.