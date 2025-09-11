Bolsonaro espera dos votos clave del Supremo Tribunal que definirán su futuro por el intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal de Brasil entregará este jueves los dos últimos votos que definirán la culpabilidad del expresidente Jair Bolsonaro por cinco cargos, entre los que se incluyen el intento de golpe de Estado, la participación en una organización criminal armada, la abolición violenta del Estado de derecho democrático, la implicancia en actos de violencia y la amenaza contra los activos del Estado y el patrimonio público.

Hasta ahora, tres de los cinco jueces del TSF han votado. Alexandre de Moraes —quien siguió de cerca el caso Bolsonaro— y Flávio Dino votaron a favor de condenar a todos los acusados. Sin embargo, Luiz Fux optó por absolver al expresidente brasileño y a una serie de funcionarios, lo que provocó el aplazamiento de una decisión sobre los actos de corrupción que marcan el historial del líder de la extrema derecha.

El futuro político de Bolsonaro y el desafío para las elecciones generales en Brasil

La culpabilidad de Bolsonaro puede marcar un antes y un después de cara a las elecciones en Brasil. El exmandatario podría enfrentar una mayor presión para elegir a un heredero político —de la extrema derecha— que enfrente a Lula da Silva en las elecciones generales brasileñas previstas para el próximo año. No obstante, no se descarta que sus legisladores aliados busquen una amnistía para el expresidente a través del Congreso.

Cabe resaltar que, en 2023, el máximo tribunal electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030, tras considerarlo responsable de abuso de poder. Sin embargo, el hecho de que Luiz Fux defienda la absolución del expresidente abre la puerta a una posible apelación y, además, le permite sumar puntos políticos entre sus seguidores.

En caso Bolsonaro decida apelar, el pleno de 11 miembros del Supremo Tribunal no volvería a juzgar todo el caso, sino que revisaría puntos específicos, como posibles contradicciones en la sentencia, la duración de la pena o alguna interpretación legal.

Estados Unidos sigue con atención el juicio contra Jair Bolsonaro

Darren Beattie, subsecretario de Diplomacia Pública durante el gobierno de Donald Trump, anunció este lunes la continuidad de acciones por parte de Estados Unidos contra el magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, y otras personas acusadas de socavar libertades fundamentales en el país sudamericano. El anuncio se realizó a través de X, en una publicación con motivo del Día de la Independencia de Brasil.

Estas declaraciones coincidieron con las movilizaciones en apoyo a Jair Bolsonaro realizadas este domingo en distintas ciudades de Brasil, en un contexto marcado por el avance del juicio contra el exmandatario en la Corte Suprema y por el reciente aumento de aranceles dictado por Estados Unidos.