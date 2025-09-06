HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Donald Trump creará lista negra de países que practiquen "detenciones injustas" de estadounidenses

El presidente de Estados Unidos advirtió que los países incluidos en esta “lista negra” enfrentarán sanciones y controles a sus exportaciones, e incluso podrían imponerse restricciones a los viajes de sus ciudadanos hacia esos territorios.

Aunque no se mencionaron a los países, China, Irán y Afganistán podrían estar en ella.
Aunque no se mencionaron a los países, China, Irán y Afganistán podrían estar en ella. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó elaborar una 'lista negra' de países que habrían detenido injustamente a ciudadanos estadounidenses y contempla para ellos duras sanciones.

En una orden ejecutiva, el mandatario afirmó que designará "estados patrocinadores de detenciones injustas", una distinción similar a la lista de países catalogados como patrocinadores del terrorismo.

PUEDES VER: Trump quiere hacer más difícil el examen de USCIS para evitar que inmigrantes obtengan la ciudadanía americana

lr.pe

¿Qué países integrarían esa lista?

"Con esta orden ejecutiva, se marca una línea clara: los ciudadanos estadounidenses no serán utilizados como moneda de cambio", declaró Sebastian Gorka, asesor presidencial, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

La administración Donald Trump no mencionó los países incluidos en esa nueva lista negra, pero un alto funcionario aseguró que China, Irán y Afganistán estarían bajo revisión debido a su "participación persistente en la diplomacia de rehenes".

Los países designados por el Departamento de Estado estarían sujetos a sanciones y controles de exportación por parte de Estados Unidos, e incluso se les prohibiría la entrada a funcionarios involucrados en los encarcelamientos.

Funcionarios afirmaron que el Departamento de Estado podría prohibir a ciudadanos estadounidenses visitar los países de la lista negra, una medida que solo aplica actualmente a Corea del Norte.

PUEDES VER: Donald Trump renombra el Pentágono como Departamento de Guerra en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela

lr.pe

Desde que Donald Trump asumió el poder, unos 72 estadounidenses fueron liberados

Como principio de su política exterior, Estados Unidos ha priorizado la liberación de estadounidenses en el extranjero, para lo cual ha negociando intercambios de prisioneros, incluso en Rusia.

Donald Trump ha pregonado su historial en la liberación de estadounidenses, y según funcionarios, 72 prisioneros fueron liberados en el extranjero desde que asumió su mandato.

El Departamento de Estado asiste comúnmente a estadounidenses detenidos en el extranjero y luego evalúa si fueron encarcelados por motivos ilícitos, incluso como moneda de cambio político.

Cabe resaltar que, durante la presidencia de Joe Biden, China liberó a todos los estadounidenses considerados detenidos injustamente, en parte a cambio de que Estados Unidos flexibilizara la advertencia de viajes de sus ciudadanos hacia la potencia asiática.

Notas relacionadas
Trump quiere hacer más difícil el examen de USCIS para evitar que inmigrantes obtengan la ciudadanía americana

Trump quiere hacer más difícil el examen de USCIS para evitar que inmigrantes obtengan la ciudadanía americana

LEER MÁS
Gobierno de Trump restringirá visas americanas a ciudadanos de Centroamérica que apoyen al Partido Comunista Chino

Gobierno de Trump restringirá visas americanas a ciudadanos de Centroamérica que apoyen al Partido Comunista Chino

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

LEER MÁS
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS
Nicolás Maduro amenaza a Donald Trump con una "lucha armada" si es que Estados Unidos ataca Venezuela

Nicolás Maduro amenaza a Donald Trump con una "lucha armada" si es que Estados Unidos ataca Venezuela

LEER MÁS
Javier Milei afronta las elecciones de Buenos Aires bajo la sombra del escándalo de corrupción en su gobierno

Javier Milei afronta las elecciones de Buenos Aires bajo la sombra del escándalo de corrupción en su gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota