Donald Trump creará lista negra de países que practiquen "detenciones injustas" de estadounidenses

Aunque no se mencionaron a los países, China, Irán y Afganistán podrían estar en ella. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó elaborar una 'lista negra' de países que habrían detenido injustamente a ciudadanos estadounidenses y contempla para ellos duras sanciones.

En una orden ejecutiva, el mandatario afirmó que designará "estados patrocinadores de detenciones injustas", una distinción similar a la lista de países catalogados como patrocinadores del terrorismo.

¿Qué países integrarían esa lista?

"Con esta orden ejecutiva, se marca una línea clara: los ciudadanos estadounidenses no serán utilizados como moneda de cambio", declaró Sebastian Gorka, asesor presidencial, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

La administración Donald Trump no mencionó los países incluidos en esa nueva lista negra, pero un alto funcionario aseguró que China, Irán y Afganistán estarían bajo revisión debido a su "participación persistente en la diplomacia de rehenes".

Los países designados por el Departamento de Estado estarían sujetos a sanciones y controles de exportación por parte de Estados Unidos, e incluso se les prohibiría la entrada a funcionarios involucrados en los encarcelamientos.

Funcionarios afirmaron que el Departamento de Estado podría prohibir a ciudadanos estadounidenses visitar los países de la lista negra, una medida que solo aplica actualmente a Corea del Norte.

Desde que Donald Trump asumió el poder, unos 72 estadounidenses fueron liberados

Como principio de su política exterior, Estados Unidos ha priorizado la liberación de estadounidenses en el extranjero, para lo cual ha negociando intercambios de prisioneros, incluso en Rusia.

Donald Trump ha pregonado su historial en la liberación de estadounidenses, y según funcionarios, 72 prisioneros fueron liberados en el extranjero desde que asumió su mandato.

El Departamento de Estado asiste comúnmente a estadounidenses detenidos en el extranjero y luego evalúa si fueron encarcelados por motivos ilícitos, incluso como moneda de cambio político.

Cabe resaltar que, durante la presidencia de Joe Biden, China liberó a todos los estadounidenses considerados detenidos injustamente, en parte a cambio de que Estados Unidos flexibilizara la advertencia de viajes de sus ciudadanos hacia la potencia asiática.