Hannah-Ireland Durando, una joven de Carolina del Norte, Estados Unidos, se encontraba disfrutando de un día normal cuando notó que no recordaba la letra de "Haunted (Taylor’s Version)", una de sus canciones favoritas de Taylor Swift. “Estaba en el coche camino al trabajo, cantando, y de repente me quedé en blanco al oír el estribillo”, comentó para el medio South West News Service.

Aunque al principio pensó que era solo un pequeño olvido, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. A medida que pasaron las semanas, comenzaron a manifestarse otros síntomas: cansancio extremo, pérdida de interés en socializar y una sensación extraña que la mantenía inquieta. Aunque los médicos inicialmente atribuyeron sus síntomas al estrés, la situación empeoró rápidamente.

Mujer descubre que tiene enfermedad cerebral tras olvidar su canción favorita de Taylor Swift

Meses después del episodio en el que olvidó la letra de la canción de Taylor Swift, en julio de 2024, durante una revisión médica rutinaria, los doctores le comunicaron a Hannah que había aumentado 30 libras. Sin embargo, los síntomas más alarmantes que sufría, como los olvidos y la apatía, seguían sin recibir atención. “Los médicos solo se centraban en mi peso, mi edad y mi género”, comentó. Un mes después, mientras estaba en su trabajo, sufrió una crisis inesperada: sintió un dolor agudo en su oído izquierdo y su visión se tornó amarillenta.

En agosto, los médicos decidieron hacerle una tomografía computarizada. El primer diagnóstico apuntó a un posible tumor cerebral que presionaba su lóbulo frontal izquierdo, una zona del cerebro relacionada con la memoria, la personalidad y las emociones. Sin embargo, tres meses después, en diciembre de 2024, el diagnóstico cambió: lo que tenía era un cavernoma, una malformación de vasos sanguíneos que podría desencadenar hemorragias, convulsiones o incluso un accidente cerebrovascular.

¿Cómo es la vida de Hannah actualmente?

Desde que fue diagnosticada, Hannah ha tenido que lidiar con migrañas frecuentes, problemas de equilibrio y fallos en la memoria. A pesar de que la enfermedad alteró su vida cotidiana, decidió compartir su experiencia para que otras personas aprendan a escuchar las señalas de su cuerpo.

El mensaje que surgió de su historia, y que se viralizó en redes, es la importancia de prestar atención a lo que el cuerpo nos está diciendo y de no rendirse ante la indiferencia con la que a veces nos encontramos. “Espero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. Ojalá hubiera dicho algo antes y no me hubieran ignorado”, señaló.

A lo largo de todo su proceso, su familia y su pareja, Tyler, un entrenador de béisbol, han sido su apoyo incondicional. Mientras enfrenta una enfermedad incurable y está atenta a cada cambio en su cuerpo, no deja de repetir el mensaje que resume su lucha: que ninguna mujer vuelva a escuchar de un médico que sus síntomas son “cosas normales”.

Hannah recuerda cómo era su rutina antes de ser diagnosticada con cavernoma

Meses antes de que le diagnosticaran el cavernoma, Hannah solía ser una persona muy extrovertida, fanática de Marvel y una verdadera “nerd”, según sus palabras, que pasaba noches de cine con sus amigos. Sin embargo, pronto empezó a sentirse cada vez más deprimida, sin energía para salir o compartir con ellos. A este cambio de ánimo se le sumó el extraño episodio en el que dejó de recordar las canciones de Taylor Swift, su artista favorita.

Fue entonces cuando sintió que algo no estaba bien. A pesar de todo lo que estaba viviendo, llegó a convencerse de que esa podría ser su "nueva yo". Sin embargo, cuando sus emociones comenzaron a desbordarse y empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza, decidió, finalmente, ir al médico.