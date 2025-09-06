HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

El caso de una joven que descubrió que tenía una enfermedad cerebral tras olvidar su canción favorita de Taylor Swift

Hannah-Ireland Durando, una joven de Estados Unidos, olvidó la letra de la canción"Haunted (Taylor’s Version)", una situación que marcó el inicio de preocupantes síntomas de salud.

Hannah-Ireland Durando olvidó una canción de Taylor Swift y descubrió que tenía una enfermedad cerebral.
Hannah-Ireland Durando olvidó una canción de Taylor Swift y descubrió que tenía una enfermedad cerebral. | People

Hannah-Ireland Durando, una joven de Carolina del Norte, Estados Unidos, se encontraba disfrutando de un día normal cuando notó que no recordaba la letra de "Haunted (Taylor’s Version)", una de sus canciones favoritas de Taylor Swift. “Estaba en el coche camino al trabajo, cantando, y de repente me quedé en blanco al oír el estribillo”, comentó para el medio South West News Service.

Aunque al principio pensó que era solo un pequeño olvido, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. A medida que pasaron las semanas, comenzaron a manifestarse otros síntomas: cansancio extremo, pérdida de interés en socializar y una sensación extraña que la mantenía inquieta. Aunque los médicos inicialmente atribuyeron sus síntomas al estrés, la situación empeoró rápidamente.

PUEDES VER: Popular tiktoker venezolana es acusada de microtráfico y venta de drogas a menores de edad en colegios

lr.pe

Mujer descubre que tiene enfermedad cerebral tras olvidar su canción favorita de Taylor Swift

Meses después del episodio en el que olvidó la letra de la canción de Taylor Swift, en julio de 2024, durante una revisión médica rutinaria, los doctores le comunicaron a Hannah que había aumentado 30 libras. Sin embargo, los síntomas más alarmantes que sufría, como los olvidos y la apatía, seguían sin recibir atención. “Los médicos solo se centraban en mi peso, mi edad y mi género”, comentó. Un mes después, mientras estaba en su trabajo, sufrió una crisis inesperada: sintió un dolor agudo en su oído izquierdo y su visión se tornó amarillenta.

En agosto, los médicos decidieron hacerle una tomografía computarizada. El primer diagnóstico apuntó a un posible tumor cerebral que presionaba su lóbulo frontal izquierdo, una zona del cerebro relacionada con la memoria, la personalidad y las emociones. Sin embargo, tres meses después, en diciembre de 2024, el diagnóstico cambió: lo que tenía era un cavernoma, una malformación de vasos sanguíneos que podría desencadenar hemorragias, convulsiones o incluso un accidente cerebrovascular.

PUEDES VER: Mujer se lanza desde lo alto de una montaña para rescatar a su perro en Canadá y ambos lograr sobrevivir a la caída

lr.pe

¿Cómo es la vida de Hannah actualmente?

Desde que fue diagnosticada, Hannah ha tenido que lidiar con migrañas frecuentes, problemas de equilibrio y fallos en la memoria. A pesar de que la enfermedad alteró su vida cotidiana, decidió compartir su experiencia para que otras personas aprendan a escuchar las señalas de su cuerpo.

El mensaje que surgió de su historia, y que se viralizó en redes, es la importancia de prestar atención a lo que el cuerpo nos está diciendo y de no rendirse ante la indiferencia con la que a veces nos encontramos. “Espero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. Ojalá hubiera dicho algo antes y no me hubieran ignorado”, señaló.

A lo largo de todo su proceso, su familia y su pareja, Tyler, un entrenador de béisbol, han sido su apoyo incondicional. Mientras enfrenta una enfermedad incurable y está atenta a cada cambio en su cuerpo, no deja de repetir el mensaje que resume su lucha: que ninguna mujer vuelva a escuchar de un médico que sus síntomas son “cosas normales”.

PUEDES VER: Mujer escapa del auto de su exnovio que la tenía 10 horas secuestrada, se dirige a un patrullero y es rescatada en Brasil

lr.pe

Hannah recuerda cómo era su rutina antes de ser diagnosticada con cavernoma

Meses antes de que le diagnosticaran el cavernoma, Hannah solía ser una persona muy extrovertida, fanática de Marvel y una verdadera “nerd”, según sus palabras, que pasaba noches de cine con sus amigos. Sin embargo, pronto empezó a sentirse cada vez más deprimida, sin energía para salir o compartir con ellos. A este cambio de ánimo se le sumó el extraño episodio en el que dejó de recordar las canciones de Taylor Swift, su artista favorita.

Fue entonces cuando sintió que algo no estaba bien. A pesar de todo lo que estaba viviendo, llegó a convencerse de que esa podría ser su "nueva yo". Sin embargo, cuando sus emociones comenzaron a desbordarse y empezó a sufrir de fuertes dolores de cabeza, decidió, finalmente, ir al médico.

Notas relacionadas
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Senador estadounidense lanza advertencia a Maduro en medio de conflicto: “O sales vivo o sales muerto”

Senador estadounidense lanza advertencia a Maduro en medio de conflicto: “O sales vivo o sales muerto”

LEER MÁS
Latina en EEUU advierte cuál es el error más común al renovar la Green Card que puede costar la residencia permanente

Latina en EEUU advierte cuál es el error más común al renovar la Green Card que puede costar la residencia permanente

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
Senador estadounidense lanza advertencia a Maduro en medio de conflicto: “O sales vivo o sales muerto”

Senador estadounidense lanza advertencia a Maduro en medio de conflicto: “O sales vivo o sales muerto”

LEER MÁS
China despliega fuerzas navales y aéreas tras cruce de buques guerra de Australia y Canadá por el estrecho de Taiwán

China despliega fuerzas navales y aéreas tras cruce de buques guerra de Australia y Canadá por el estrecho de Taiwán

LEER MÁS
Así son los aviones F-16 de Venezuela que sobrevolaron buques de EE. UU.: ¿qué tan peligrosos son realmente?

Así son los aviones F-16 de Venezuela que sobrevolaron buques de EE. UU.: ¿qué tan peligrosos son realmente?

LEER MÁS
“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

“No puedo ir a la capital de este terrorista”: Zelenski rechaza reunión con Putin en Moscú y lo acusa de jugar con EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota