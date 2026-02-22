HOYSuscripcion LR Focus

Política

Sobrino de Pedro Castillo fue contratado en el despacho de José Balcázar cuando era congresista

La contratación se desarrolló en octubre del 2025. Richard Rojas fue contratado como auxiliar del parlamentario.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el sobrino de Pedro Castillo, Richard Rojas, fue contratado en el despacho de José Balcázar en octubre de 2025 cuando este se desempeñaba como congresista. Desempeñó el puesto de auxiliar del parlamentario.

Rojas ya ha mencionado públicamente su vínculo con Castillo Terrones. En febrero de 2023 señaló ante la Comisión de defensa Nacional : “Señora congresista, para que pueda quedar claro, para conocimiento de todos, el Sr. Presidente es mi tío, lo conozco de toda la vida y como acabo de recalcar, lo visitaba de vez en cuando y esa es la situación en la que se han dado los viajes. Lo que quería recalcar era que la relación es sobrino tío, una relación de sangre”.

Esto, menciona el dominical, se suma a la relación política en entre José Balcázar y Pedro Castillo.

Desde su labor como parlamentario, José María Balcazar no ocultó su posición. En más de una ocasión apoyó, con su firma iniciativas orientadas a la libertad y eventual amnistía de Pedro Castillo.

“Pedro Castillo, más tarde o más temprano tendrá que ser absuelto porque ya esa vinculación que ha hecho el Poder judicial da la pista para decir que el hecho que se le imputó a Castillo no existe", declaró en su momento el ahora presidente.

José Balcázar descartó indultar a Pedro Castillo

Tras la designación de Balcázar, la defensa del expresidente presentó una solicitud formal de indulto presidencial ante el mandatario José María Balcázar. El pedido quedó registrado en mesa de partes de Palacio de Gobierno este 19 de febrero. El documento lleva la firma del exjefe de Estado, quien cumple condena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.

La carta invoca el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución. En ese apartado se establece que el presidente de la República tiene la facultad de conceder gracias. Castillo sostiene que su condena responde a una persecución política y no a un proceso justo.

La solicitud también hace referencia a compromisos políticos que, según Castillo, fueron asumidos durante el proceso que llevó a Balcázar a la presidencia interina.

El presidente José María Balcázar no evaluará el pedido de indulto presidencial solicitado por Pedro Castillo. Así lo precisó la Presidencia de la República en un comunicado público difundido este 20 de febrero. El documento señala que no existe en la agenda oficial ninguna gracia a favor de personas procesadas o sentenciadas.

