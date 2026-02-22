HOYSuscripcion LR Focus

Exestrella de reality ‘Jersey Shore’ ‘Snooki’ revela que tiene cáncer y envía mensaje a fans: “Lo detectaron muy temprano”

Nicole Polizzi, conocida como ‘Snooki’ y exestrella de la cadena MTV, reveló durante una transmisión en vivo en TikTok que fue diagnosticada con cáncer de útero, aunque agradeció que fue detectada a tiempo. 

'Snooki' es considerada una de las máximas estrellas que tuvo el reality 'Jersey Shore'. Foto: Instagram.
La exestrella del reality Jersey Shore de la cadena MTV, Nicole ‘Snooki’ Polizzi, reveló que atraviesa un difícil momento tras ser diagnosticada con cáncer de útero. La noticia fue confirmada por la propia figura televisiva a través de un video publicado en TikTok, donde habló abiertamente sobre su estado de salud.

La influencer y madre de cuatro hijos, de 38 años, explicó que el diagnóstico llegó luego de someterse a una biopsia, y decidió contar lo ocurrido para mantener informados a sus seguidores, generando una inmediata ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

‘Snooki’, exestrella de ‘Jersey Shore’ anuncia que tiene cáncer de útero

Nicole ‘Snooki’ Polizzi anunció que fue diagnosticada con cáncer de útero y reveló detalles de su estado de salud tras recibir los resultados médicos. La artista explicó que la enfermedad fue detectada a tiempo, lo que le permite afrontar el proceso con mayor tranquilidad.

“Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, llamado adenocarcinoma”, señaló Nicole con un profundo suspiro. “Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!”, agregó.

En ese contexto, la exestrella de televisión aprovechó para hacer un llamado directo a las mujeres a no descuidar los controles médicos preventivos. “Tengo 38 años y he estado lidiando con pruebas de Papanicolaou durante tres o cuatro años. En lugar de posponerlo porque no quería ir, porque estaba asustada, simplemente fui y lo hice. El cáncer estaba allí. Pero es etapa 1 y es curable… Así que hagan sus citas”, expresó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de no detectar la enfermedad a tiempo. “Una vez que llegas a la etapa 2, entonces tienes que hacer quimioterapia… ¡nadie quiere hacer eso! Es aterrador. Así que hagan sus citas”, concluyó.

