Gobierno de Trump negocia intercambio de presos políticos con Venezuela a cambio de inmigrantes deportados a El Salvador

El Gobierno de Donald Trump se encuentra negociando con el régimen de Nicolás Maduro para un intercambio de 80 prisioneros políticos y 11 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. El acuerdo, liderado por Marco Rubio, secretario de Estado, contemplaba el retorno de aproximadamente 200 inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador a su país natal.

Sin embargo, un informe reciente de The New York Times reveló que el preacuerdo se vio interrumpido en mayo pasado debido a que una negociación paralela no logró convencer al Gobierno venezolano en lo que respecta a la exportación de petróleo.

¿Cuáles son las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela?

De acuerdo con el diario neoyorquino, el acuerdo estuvo a punto de llegar a buen puerto. Un avión humanitario estuvo a punto de partir hacia El Salvador para repatriar a los inmigrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Al mismo tiempo, una portátil norteamericana tenía programa aterrizar en Caracas.

El desacuerdo surgió cuando Richard Grenell, enviado especial de Trump, comenzó a gestionar en secreto un acuerdo paralelo que proponía permitir que la petrolera Chevron continuara sus operaciones en Venezuela a cambio del retorno de los inmigrantes venezolanos en suelo estadounidense.

Exportación de petróleo a Estados Unidos

Los informes señalan que las autoridades venezolanas no comprendieron quién era el mediador oficial entre ambas naciones. Se sospecha que Grenell facilitó la repatriación de inmigrantes venezolanos que habían perdido el Estatus de Protección Temporal (TPS), a cambio de la renovación del contrato de Chevron, el cual venció en mayo de este año.

La intención de Grenell fue levantar la sanción petrolera a Venezuela y reiniciar acuerdos económicos. Cuando los hechos comenzaron a hacerse públicos, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca comunicó que: “El presidente tiene un solo equipo y todo el mundo sabe que él es quien toma las decisiones en última instancia”.

Desde aquel impase para la administración de Trump, las negociaciones quedaron congeladas a la espera que los representantes se pongan de acuerdo con lo que realmente están dispuestos a ofrecer, menciona el diario.