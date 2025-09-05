El gobierno de Donald Trump informó que el Departamento de Estado implementará una nueva política para restringir la visa americana a los ciudadanos de Centroamérica que apoyen o actúen intencionalmente a favor del Partido Comunista Chino.

"Estados Unidos está decidido a contrarrestar la influencia corrupta de China en América Central", aseguró el secretario Marco Rubio. La medida busca proteger la prosperidad económica y la seguridad nacional del país.

Donald Trump restringirá visas a ciudadanos de Centroamérica que apoyen al Partido Comunista Chino

Según la administración de Donald Trump, se restringirán las visas americanas a los ciudadanos de Centroamérica que dirijan, autoricen, financien o presten apoyo significativo al Partido Comunista Chino con el fin de socavar el Estado de derecho en América Central.

"También estamos tomando medidas para imponer estas restricciones de visado, en virtud de esta nueva política, a varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades", indicó Marco Rubio.

Donald Trump informó que se restringirá la visa americana a los ciudadanos de Centroamérica que apoyen o actúen intencionalmente a favor del Partido Comunista Chino. Foto: composición LR

Trump quiere exigir hasta US$15.000 a solicitantes de visa

Donald Trump quiere exigir hasta 15.000 dólares a los solicitantes de visas para entrar a Estados Unidos en 2025. Esta medida formará parte de un programa piloto de 12 meses que, según la Casa Blanca, podría afectar a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal y controles de seguridad deficientes.

Con este depósito, el presidente Trump busca evitar que Estados Unidos incurra en gastos adicionales si un extranjero excede el tiempo de estancia. Es importante señalar que los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa no tendrán que pagar los 15.000 dólares para ingresar al país.