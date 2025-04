Un hombre ha sido reconocido como un héroe tras lograr salvar a una mujer que estaba siendo atacada por un tiburón toro en Australia. En una reciente entrevista concedida al medio '60 Minutes Australia' y difundida el sábado 26 de abril, Blake Donaldson relató cómo se lanzó al agua para socorrer a Mangyon “Mani” Zhang.

El incidente ocurrió el 7 de marzo, cuando Zhang, de 57 años, quien nadaba a unos 10 metros de la costa en la playa Gunyah, ubicada en el pueblo de Bundeena, fue violentamente mordida en la pierna derecha por un tiburón toro.

El ataque de un tiburón a Mangyon Zhang y el rescate de Blake Donaldson

Mangyon Zhang explicó que 38 centímetros de la mandíbula del tiburón le había causado la herida en la pierna derecha. Sin embargo, en ese instante no percibió la mordida y pensó que había sufrido una picadura. "Me pregunté: '¿Qué es esto?'", relató Zhang a '60 Minutes'. "Luego vi… una gran cantidad de sangre fluyendo, y el agua se tiñó de rojo, muy rojo. Fue entonces cuando sentí un gran temor".

Al percatarse de que había sido atacada por un tiburón, Zhang permaneció inmóvil para evitar provocar un nuevo ataque, pero tras un minuto, comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que motivó la rápida intervención de Blake Donaldson, de acuerdo con el medio.

Al oír los gritos, Donaldson se lanzó de inmediato al agua en dirección al lugar donde la sangre teñía el mar. En declaraciones a '60 Minutes', afirmó que no dudó en tomar acción: "Simplemente me arrojé", expresó. "La duda me invadió un momento, pero tomé una decisión. Sabía que podría haber un tiburón, pero mi impulso fue: 'Debo salvar a esta mujer'".

Mangyon Zhang recibió primeros auxilios tras ser rescatada de tiburón

Blake Donaldson declaró que en ese momento no pensaba en el tiburón ni en su propia seguridad; simplemente no podía permitir ver a una mujer ahogarse. "Tienes dos opciones: ver cómo alguien se ahoga o lanzarte a ayudarlo. Un par de segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte", afirmó.

Una vez que Donaldson consiguió llevar a Mangyon Zhang hasta la orilla, su compañera Ellen Melchert se encargó de administrarle los primeros auxilios. Mientras luchaba por no perder el conocimiento, Zhang pensaba en cuánto anhelaba ver al menos una vez más a su compañera María.

"De repente, veo un estallido de colores y ya no logro distinguir nada", relató Zhang. Según los presentes, escuchó comentarios como: "No tiene pulso". El paramédico de cuidados intensivos, Marco Aielli, quien acudió al lugar, señaló que Zhang había sufrido una "pérdida catastrófica" de sangre y que su presión arterial estaba disminuyendo.

Mujer rescatada no puede creer que aún siga con vida tras ataque de tiburón

Zhang expresó su asombro por seguir con vida tras despertar de su primera intervención quirúrgica. Más de un mes después del incidente, se reunió con Donaldson y Melchert, a quienes agradeció profundamente por haberle salvado la vida, manifestando también su gratitud por conservar su pierna.

Ante su agradecimiento, Donaldson respondió riendo: "No tienes que agradecerme", a lo que Zhang replicó: "Me salvaste la vida. No encuentro palabras para describir lo agradecida que estoy". Melchert agregó: "Estamos muy felices de que estés bien". Zhang se dirigió a Donaldson llamándolo "mi salvador y héroe", a lo que él contestó: "Algunos dicen: 'Eres un héroe'. Yo no lo veo así, pero luego te das cuenta del impacto de haber salvado a alguien", relató Donaldson.