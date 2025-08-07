Un hombre fue arrestado por encadenar a su pareja a la cama en Australia. | NDTV

Una mujer en Australia fue encadenada a su cama por su pareja que temía que ella se "escapara" y lo engañara con otro hombre. Zane Woodward, de 34 años y residente en Oak Flats, cerca de Wollongong, en Nueva Gales del Sur, fue acusado de este terrible acto.

Según el medio Daily Telegraph, la mujer solo podía liberarse para ir al baño o comer en ciertos momentos, mientras que la cadena, un grueso eslabón metálico, estaba asegurada a su tobillo derecho con un candado, y los eslabones se unían a una cadena que estaba fija al marco de la cama.

Mujer era encadenada por su pareja en una cama para que no se escape en Australia

Según informes, el acusado comenzó a mantener a la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, encadenada a la cama desde junio o julio de este año. Además de este cruel acto, a Zane Woodward se le acusa de robarle su celular, billetera y llaves, y de aislarla completamente de su círculo cercano, incluyendo a su familia, amigos y su trabajo. Se sabe que la pareja comenzó a salir en septiembre de 2024.

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó en un comunicado que una mujer de 32 años se presentó en la comisaría de Lake Illawarra el martes 5 de agosto, alrededor de las 2:00 p.m., para denunciar lo que describió como un caso de violencia doméstica.

"La policía fue informada de que un hombre de 34 años, conocido de ella, presuntamente la detuvo en una casa en The Esplanade, Oak Flats, donde presuntamente fue agredida por él", señala el comunicado, que no reveló el nombre de la víctima.

Zane Woodward fue arrestado por enacadenar a su pareja

La víctima fue llevada al Hospital Shellharbour para recibir atención médica por las lesiones sufridas, informó la policía. También indicaron que el hombre fue arrestado alrededor de la 1:30 p.m. del miércoles 6 de agosto en una casa de Esplanade, en Oak Flats.

En cuanto a los cargos que enfrenta el sospechoso, la policía detalló: "Fue trasladado a la comisaría de Lake Illawarra, donde fue acusado de varios delitos, entre ellos retener a una persona con la intención de obtener ventaja, agresión común, secuestro con la intención de cometer un delito grave que cause lesiones graves, agresión con lesiones reales, y acecho o intimidación con el fin de provocar temor por daños físicos, entre otros cargos relacionados con violencia doméstica".

Según los informes del Daily Telegraph y news.com.au, la víctima consiguió escapar cuando Woodward la llevó a un cajero automático en Central Ave, Oak Flats. Ella logró refugiarse en una farmacia cercana y pidió ayuda a un cliente, quien la asistió para que pudiera ir a la estación de policía a denunciar lo ocurrido.

Existen pruebas claras sobre la agresión que sufrió la mujer que fue encadenada

El jueves 7 de agosto, los fiscales informaron que la mujer mostró a la policía las evidencias de sus lesiones, y en su vivienda se encontraron pruebas que corroboraban sus acusaciones. Los médicos que la atendieron documentaron fracturas en varias costillas, moretones y una fractura en la cuenca de uno de sus ojos, destacando que las heridas tenían varias semanas de antigüedad.

Por su parte, el abogado defensor de Woodward, Matthew Ward, reconoció la gravedad de los cargos, pero mencionó que la madre de su cliente, quien vivía con él y su pareja, estaba convencida de que la relación era "feliz". Según el Daily Telegraph, se espera que Zane Woodward comparezca nuevamente ante el tribunal el 8 de octubre, mientras que su solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada.