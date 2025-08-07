HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

Hombre es arrestado por encadenar a su pareja a la cama para evitar que se escape y lo engañe en Australia

El hombre, identificado como Zane Woodward, fue arrestado y enfrenta múltiples cargos por violencia doméstica. El hecho ocurrió en Nueva Gales del Sur, Australia.

Un hombre fue arrestado por encadenar a su pareja a la cama en Australia.
Un hombre fue arrestado por encadenar a su pareja a la cama en Australia. | NDTV

Una mujer en Australia fue encadenada a su cama por su pareja que temía que ella se "escapara" y lo engañara con otro hombre. Zane Woodward, de 34 años y residente en Oak Flats, cerca de Wollongong, en Nueva Gales del Sur, fue acusado de este terrible acto.

Según el medio Daily Telegraph, la mujer solo podía liberarse para ir al baño o comer en ciertos momentos, mientras que la cadena, un grueso eslabón metálico, estaba asegurada a su tobillo derecho con un candado, y los eslabones se unían a una cadena que estaba fija al marco de la cama.

PUEDES VER: Barcos espías de China vigilan el mayor ejercicio militar de Australia con apoyo clave de Estados Unidos

lr.pe

Mujer era encadenada por su pareja en una cama para que no se escape en Australia

Según informes, el acusado comenzó a mantener a la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, encadenada a la cama desde junio o julio de este año. Además de este cruel acto, a Zane Woodward se le acusa de robarle su celular, billetera y llaves, y de aislarla completamente de su círculo cercano, incluyendo a su familia, amigos y su trabajo. Se sabe que la pareja comenzó a salir en septiembre de 2024.

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó en un comunicado que una mujer de 32 años se presentó en la comisaría de Lake Illawarra el martes 5 de agosto, alrededor de las 2:00 p.m., para denunciar lo que describió como un caso de violencia doméstica.

"La policía fue informada de que un hombre de 34 años, conocido de ella, presuntamente la detuvo en una casa en The Esplanade, Oak Flats, donde presuntamente fue agredida por él", señala el comunicado, que no reveló el nombre de la víctima.

PUEDES VER: Hallan herida a turista alemana tras 12 días desaparecida en Australia: sobrevivió con agua de charcos y temperaturas bajo cero

lr.pe

Zane Woodward fue arrestado por enacadenar a su pareja

La víctima fue llevada al Hospital Shellharbour para recibir atención médica por las lesiones sufridas, informó la policía. También indicaron que el hombre fue arrestado alrededor de la 1:30 p.m. del miércoles 6 de agosto en una casa de Esplanade, en Oak Flats.

En cuanto a los cargos que enfrenta el sospechoso, la policía detalló: "Fue trasladado a la comisaría de Lake Illawarra, donde fue acusado de varios delitos, entre ellos retener a una persona con la intención de obtener ventaja, agresión común, secuestro con la intención de cometer un delito grave que cause lesiones graves, agresión con lesiones reales, y acecho o intimidación con el fin de provocar temor por daños físicos, entre otros cargos relacionados con violencia doméstica".

Según los informes del Daily Telegraph y news.com.au, la víctima consiguió escapar cuando Woodward la llevó a un cajero automático en Central Ave, Oak Flats. Ella logró refugiarse en una farmacia cercana y pidió ayuda a un cliente, quien la asistió para que pudiera ir a la estación de policía a denunciar lo ocurrido.

PUEDES VER: Joven es hallado con vida en isla remota de Australia tras desaparecer mientras surfeaba: "Una posibilidad entre un millón"

lr.pe

Existen pruebas claras sobre la agresión que sufrió la mujer que fue encadenada

El jueves 7 de agosto, los fiscales informaron que la mujer mostró a la policía las evidencias de sus lesiones, y en su vivienda se encontraron pruebas que corroboraban sus acusaciones. Los médicos que la atendieron documentaron fracturas en varias costillas, moretones y una fractura en la cuenca de uno de sus ojos, destacando que las heridas tenían varias semanas de antigüedad.

Por su parte, el abogado defensor de Woodward, Matthew Ward, reconoció la gravedad de los cargos, pero mencionó que la madre de su cliente, quien vivía con él y su pareja, estaba convencida de que la relación era "feliz". Según el Daily Telegraph, se espera que Zane Woodward comparezca nuevamente ante el tribunal el 8 de octubre, mientras que su solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada.

Notas relacionadas
¿Por qué estas 3 ciudades australianas son consideradas las mejores para vivir? Esto las hace atractivas

¿Por qué estas 3 ciudades australianas son consideradas las mejores para vivir? Esto las hace atractivas

LEER MÁS
Investigadores en Australia descubren una nueva forma de extraer oro de residuos electrónicos y mineros sin usar cianuro ni mercurio

Investigadores en Australia descubren una nueva forma de extraer oro de residuos electrónicos y mineros sin usar cianuro ni mercurio

LEER MÁS
Avión en Australia sufre incendio en pleno vuelo tras prenderse una batería de litio: pasajeros intentaron contener las llamas

Avión en Australia sufre incendio en pleno vuelo tras prenderse una batería de litio: pasajeros intentaron contener las llamas

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

Dólar BCV y dólar paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio oficial para este jueves 7 de agosto

LEER MÁS
Vladimir Putin confirma reunión bilateral con Donald Trump, pero no revela detalles: "Hubo interés por ambas partes"

Vladimir Putin confirma reunión bilateral con Donald Trump, pero no revela detalles: "Hubo interés por ambas partes"

LEER MÁS
Petro acusa a Vicky Dávila de montaje en los chats de su hijo que habla de presuntos excesos del presidente en una fiesta

Petro acusa a Vicky Dávila de montaje en los chats de su hijo que habla de presuntos excesos del presidente en una fiesta

LEER MÁS
Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

LEER MÁS
Un glaciar en Pakistán se derrite y revela el cuerpo momificado de un hombre desaparecido hace 28 años

Un glaciar en Pakistán se derrite y revela el cuerpo momificado de un hombre desaparecido hace 28 años

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota