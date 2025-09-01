HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La mujer británica que no recuerda que está casada y cree vivir en 1994: su esposo revive su amor con notas y fotografías

Michelle Philpots, una mujer de Inglaterra, vive atrapada en 1994 debido a amnesia anterógrada tras accidentes que dañaron su memoria. Por esa razón, no recuerda estar casada con su esposa Ian.

Michelle Philpots no recuerda estar casada con su esposo tras sufrir de amnesia anterógrada.
Michelle Philpots no recuerda estar casada con su esposo tras sufrir de amnesia anterógrada. | All That's Interesting

Michelle Philpots es una mujer británica que vive cada día convencida de que aún vive en el año 1994. Su esposo, Ian Philpots, ha diseñado una rutina diaria con mucho esfuerzo para ayudarla a asimilar todo lo ocurrido en las décadas que su memoria no logra retener.

Michelle no conserva recuerdos de su boda con Ian, celebrada en 1997, ni de los momentos compartidos desde entonces. Cada mañana comienza para ella como si se tratara de una escena repetida, atrapada en un tiempo que no avanza. Lo que para la mayoría representa el inicio habitual de una jornada, para Michelle se convierte en una experiencia desconcertante que se repite sin cambios.

¿Cómo se borraron los recuerdos de Michelle Philpots?

La memoria de Michelle Philpots quedó detenida en el tiempo, antes de que dos hechos marcaran un punto de quiebre en su vida. Un primer accidente de tránsito ocurrido en 1985, y un segundo en 1990, le causaron una lesión cerebral que, con el paso del tiempo, derivó en una amnesia anterógrada. Esta condición neurológica impide que su cerebro guarde nuevos recuerdos a largo plazo.

“Para Michelle es como despertar cada día en una dimensión diferente”, señaló Ian, quien agregó que "nada de lo que ocurre después de aquellos años logra permanecer en su mente, salvo las notas y fotografías que la ayudan a reconstruir, aunque sea en parte, su propia historia”.

Así es la rutina para mantener vivos los recuerdos entre Michelle e Ian

Desde hace más de 25 años, la vida cotidiana de los Philpots se apoya en un sistema minuciosamente organizado, compuesto por alarmas, calendarios y notas adhesivas colocadas en distintos rincones de su vivienda en Spalding, una localidad del Reino Unido. Para Michelle, estos elementos van más allá de simples recordatorios: son herramientas fundamentales que le permiten comprender el presente y mantener una rutina estable.

Ian, su esposo, no se limitó a aceptar la situación. Con paciencia y dedicación, ideó una estructura doméstica en la que cada espacio actúa como una guía visual. Agendas digitales, mensajes escritos a mano y fotografías cumplen un rol clave al registrar actividades, relaciones personales y ubicaciones esenciales para que Michelle conserve cierta independencia en su día a día. “Las notas son mi vida, sin ellas estaría completamente perdida”, afirmó Michelle en distintas ocasiones, reconociendo en estos recursos su principal conexión con la realidad.

"Debo amarte, aunque no pueda acordarme por qué", dice Michelle

El vínculo entre Michelle e Ian se sostiene con firmeza gracias a los recuerdos de sus primeros años juntos, que ella aún conserva. Aunque al despertar no siempre logra reconocerlo como su esposo, una sensación profunda le indica que está frente a alguien importante en su vida.

“Sé que debo amarte, aunque no pueda acordarme por qué”, señaló Michelle en varias entrevistas. Para mantener el rumbo en medio de la confusión, Michelle escribe cada mañana una frase en una pizarra ubicada en su casa: “Hoy es un buen día. Vivo aquí. Ian es mi esposo. Todo está bien”. Esas palabras le permiten reconectar con su identidad y su presente.

La relación que han cultivado no depende de gestos grandiosos, sino de la constancia de los pequeños actos de amor. Cada jornada marca un nuevo inicio, pero también se convierte en una oportunidad para fortalecer el lazo que los une.

