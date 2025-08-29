HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.
Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.     Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.     Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.     
Mundo

México alista el Mundial 2026: Presidente Claudia Sheinbaum e Infantino evalúan cada detalle de la cita futbolística

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunió con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para discutir los preparativos del Mundial 2026.

Durante el encuentro, Sheinbaum enfatizó que 13 partidos se llevarán a cabo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Durante el encuentro, Sheinbaum enfatizó que 13 partidos se llevarán a cabo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. | Foto: Claudia Sheinbaum / X

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para repasar los preparativos del Mundial de fútbol que celebrarán en conjunto su país, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial", dijo la mandataria en una publicación en la red social X, en la que añadió fotos con el directivo del máximo organismo del fútbol y el trofeo del certamen.

PUEDES VER: ¡Escándalo en el Senado! Claudia Sheinbaum tilda de 'lamentable' pelea entre senadores

lr.pe

Sheinbaum se reunió con Infantino

Sheinbaum destacó que la inauguración del campeonato se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

"Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva", añadió.

Infantino ya se había reunido la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que el sorteo para la Copa del Mundo se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

PUEDES VER: Dos senadores de México se agarran a golpes tras discutir por el uso de la palabra durante una sesión del Congreso

lr.pe

¿Dónde se realizará el Mundial de fútbol 2026?

El Mundial de 2026 será el primero en jugarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que se haga durante su presidencia.

El torneo llega en un momento tenso para México, Estados Unidos y Canadá, provocado por la política comercial y arancelaria del magnate republicano.

Notas relacionadas
Temblor en México hoy, viernes 29 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en México hoy, viernes 29 de agosto: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 29 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 29 de agosto

LEER MÁS
EEUU ofrece US$10 millones por ‘El Alfredillo’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa en México

EEUU ofrece US$10 millones por ‘El Alfredillo’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa en México

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota