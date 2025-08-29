Durante el encuentro, Sheinbaum enfatizó que 13 partidos se llevarán a cabo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. | Foto: Claudia Sheinbaum / X

Durante el encuentro, Sheinbaum enfatizó que 13 partidos se llevarán a cabo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. | Foto: Claudia Sheinbaum / X

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para repasar los preparativos del Mundial de fútbol que celebrarán en conjunto su país, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial", dijo la mandataria en una publicación en la red social X, en la que añadió fotos con el directivo del máximo organismo del fútbol y el trofeo del certamen.

Sheinbaum se reunió con Infantino

Sheinbaum destacó que la inauguración del campeonato se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

"Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva", añadió.

Infantino ya se había reunido la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que el sorteo para la Copa del Mundo se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

PUEDES VER: Dos senadores de México se agarran a golpes tras discutir por el uso de la palabra durante una sesión del Congreso

¿Dónde se realizará el Mundial de fútbol 2026?

El Mundial de 2026 será el primero en jugarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que se haga durante su presidencia.

El torneo llega en un momento tenso para México, Estados Unidos y Canadá, provocado por la política comercial y arancelaria del magnate republicano.