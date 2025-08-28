HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¡Escándalo en el Senado! Claudia Sheinbaum tilda de 'lamentable' pelea entre senadores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de "lamentable" la pelea a golpes entre dos senadores tras un debate sobre la intervención militar de EE. UU. en el país.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizaron el altercado, después de acusaciones sobre el narcotráfico vinculado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizaron el altercado, después de acusaciones sobre el narcotráfico vinculado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: Composición LR/ Claudia Sheinbaum & AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de "lamentable" la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles dos senadores tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en el país.

PUEDES VER: ¡Disculpas públicas! Adidas reconoce uso de diseños de artesanos mexicanos para las 'Oaxaca Slip-On'

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Es muy lamentable que haya ocurrido esto", afirmó la mandataria en su conferencia matinal, al condenar "la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado".

