La Fiscalía investiga las causas reales de la muerte de la ciudadana americana. | Clínica Duffau Valdes

Una mujer que presuntamente viajó desde Colorado, Estados Unidos, identificada como Kelly, murió en México luego de someterse a una cirugía estética en una clínica de la ciudad fronteriza de Reynosa.

Según El Tiempo, la paciente presentó complicaciones tras la intervención y fue trasladada de urgencia a un hospital privado, donde ingresó sin signos vitales.

Mujer estadounidense muere tras cirugía estética en México

Los hechos ocurrieron el viernes 22 de agosto en la clínica Davinci, ubicada en el libramiento Luis Echeverría de la colonia Del Prado, en Reynosa, cerca del puente internacional Reynosa-Hidalgo, según el diario y las primeras diligencias policiales.

La mujer, de aproximadamente 60 años, acudió a dicha clínica para someterse a un procedimiento en los glúteos. Sin embargo, presentó complicaciones de salud, por lo que sus acompañantes la trasladaron al hospital Santander, en el centro de la ciudad, pero llegó sin vida.

Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el inicio de una carpeta de investigación relacionada con el fallecimiento de la ciudadana estadounidense que se sometió a un procedimiento estético en una clínica privada.

En un comunicado, las autoridades detallaron que “de las primeras diligencias se desprende que la persona se habría sometido a un procedimiento estético en una clínica privada de esta ciudad, donde presentó complicaciones médicas. Posteriormente, fue trasladada a otro hospital privado, donde ingresó sin signos vitales”.

La institución añadió que se llevarán a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar la causa del deceso y deslindar responsabilidades tras una presunta negligencia médica. Las indagatorias también incluirán una revisión exhaustiva de los permisos otorgados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) a la clínica Davinci.