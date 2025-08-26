portugués Manuel María muere a los 22 años tras ser embestido por un toro de más de 700 kilos en Lisboaportugués Manuel María muere a los 22 años tras ser embestido por un toro de más de 700 kilos en Lisboa. Foto: Difusión

Manuel María Trundade, de 22 años, perdió la vida el pasado 22 de agosto después de ser gravemente embestido por un toro de 695 kilos durante su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeno, en Lisboa. El joven torero, integrante del Grupo de Forcados Amadores de São Manços, sufrió las heridas graves cuando el toro lo embistió en plena presentación.

El trágico incidente fue registrado por varias cámaras de los asistentes, quienes grabaron el momento en que Trindade quedó inconsciente en la arena. Tras el impacto, fue trasladado de inmediato a la enfermería del recinto, donde se intentaron estabilizar sus heridas, pero no logró sobrevivir. La tragedia remarca los peligros inherentes al toreo, especialmente en la modalidad de los forcados, que enfrentan a los toros sin armas.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

El joven forcado, como se conocen a los mozos que forman parte en las corridas de toros portugueses, fue embestido por un toro cuando intentaba realizar la "pega de cara" una tradición donde el forcado se enfrenta al toro si armas. Según informó el medio Touro e Ouro, Trindade fue auxiliado por sus compañeros y banderilleros, que desviaron la atención del toro.

Después de ser trasladado a la sala de emergencia del campo, fue asistido por los médicos y miembros de la Cruz Roja antes de su traslado. Sin embargo, fue diagnosticado con "muerte cerebral". Asimismo, sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a las heridas y fue declarado muerto.

¿Quién fue Manuel María Trindade?

Manuel María Trindade fue un joven forcado portugués de 22 años, natural de Nossa Senhora de Machede, en el municipio de Évora. Miembro del Grupo de Forcados Amadores de São Manços, una agrupación con más de 60 años de historia, Trindade continuó la tradición taurina familiar, siguiendo los pasos de su padre.

Su muerte ha conmocionado al mundo taurino portugués, generando una ola de homenajes y condolencias. Diversas figuras públicas, como el torero español Diego Ventura y el portugués Luís Rouxinol, expresaron su pesar por la pérdida de este joven prometedor.

Madre de víctima se pronuncia y afirma que los órganos de Trindade fueron donados

Alzara Beringel, madre del joven torero, envió un extenso mensaje en su red social de Facebook el lunes en respuesta de los antitaurinos que "celebran" la muerte de su hijo y afirmó que los órganos de su hijo salvarán a siete personas.

"Estoy aquí, en casa, esperando a que me den el cuerpo de mi "Chico Dorado", ¡sí, esperando! Porque él, ese animal, era donante de órganos (menos mal que nos deshicimos de él) y así, ayudar a siete animales racionales. Mira, celebra, seguirá viviendo en siete personas para molestarte. ¡Qué malo era el ANIMAL RACIONAL!", escribió Beringel.