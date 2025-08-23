Resultados de Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: revisar qué jugó, a qué hora sale y cómo ver el sorteo por internet

Los resultados de la Lotería de Boyacá hoy se publican por Facebook e Instagram. | Foto: composición LR/Lotería de Boyacá

Los resultados de la Lotería de Boyacá hoy se publican por Facebook e Instagram. | Foto: composición LR/Lotería de Boyacá

Los resultados de Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto, se publican a las 10.40 p. m. por Canal 13 EN VIVO. El sorteo de esta noche es más que especial para las personas que compraron su billete, ya que, además del premio mayor, se regalará un viaje a Villa de Leyva. Si no tienes TV en casa, el canal de YouTube de 7N Noticias será tu mejor opción para ver los números desde celular.

Resultados Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: números del sorteo 4856 18:22 ¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO? - Televisión: Canal 13 - Streaming: 7N Noticias (YouTube) y Facebook Live (Lotería de Boyacá).

Cada billete tiene cuatro números del cero al nueve y una serie de tres cifras. Si deseas consultar los resultados de Lotería de Boyacá hoy al momento, también puedes seguir la transmisión oficial en Facebook Live. Para revisar qué salió en el resto de premios, mantente al tanto de las redes sociales del juego de azar en Colombia.

Resultados de Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: ¿qué jugó?