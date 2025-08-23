HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Datos LR

Resultados de Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: revisar qué jugó, a qué hora sale y cómo ver el sorteo por internet

En la noche se publicarán los resultados de la Lotería de Boyacá hoy. Mediante Canal 13, Facebook e Instagram, puedes consultar los números premiados de cada modalidad del sorteo 4856.

Los resultados de la Lotería de Boyacá hoy se publican por Facebook e Instagram.
Los resultados de la Lotería de Boyacá hoy se publican por Facebook e Instagram. | Foto: composición LR/Lotería de Boyacá

Los resultados de Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto, se publican a las 10.40 p. m. por Canal 13 EN VIVO. El sorteo de esta noche es más que especial para las personas que compraron su billete, ya que, además del premio mayor, se regalará un viaje a Villa de Leyva. Si no tienes TV en casa, el canal de YouTube de 7N Noticias será tu mejor opción para ver los números desde celular.

Resultados Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: números del sorteo 4856

18:22
23/8/2025

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO?

- Televisión: Canal 13

- Streaming: 7N Noticias (YouTube) y Facebook Live (Lotería de Boyacá).

Cada billete tiene cuatro números del cero al nueve y una serie de tres cifras. Si deseas consultar los resultados de Lotería de Boyacá hoy al momento, también puedes seguir la transmisión oficial en Facebook Live. Para revisar qué salió en el resto de premios, mantente al tanto de las redes sociales del juego de azar en Colombia.

Resultados de Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: ¿qué jugó?

  • Números ganadores: sale a las 10.40 p. m.
  • Serie: sale a las 10.40 p. m.
Notas relacionadas
Aparece gigantesco cartel con anuncio de recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro en frontera de Venezuela y Colombia

Aparece gigantesco cartel con anuncio de recompensa de US$50 millones por Nicolás Maduro en frontera de Venezuela y Colombia

LEER MÁS
Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, 23 de agosto: hora, premio mayor y dónde ver el sorteo 4586 por SEÑAL EN DIRECTO Canal 13

Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, 23 de agosto: hora, premio mayor y dónde ver el sorteo 4586 por SEÑAL EN DIRECTO Canal 13

LEER MÁS
Colombia captura a "Mono Luis", cerebro financiero y hermano de "Iván Mordisco", líder de la disidencia de las FARC

Colombia captura a "Mono Luis", cerebro financiero y hermano de "Iván Mordisco", líder de la disidencia de las FARC

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

LEER MÁS
Ya pagaron el Bono de Guerra HOY, 23 de agosto: cronograma de depósito, montos con aumento oficial y beneficiarios vía Sistema Patria

Ya pagaron el Bono de Guerra HOY, 23 de agosto: cronograma de depósito, montos con aumento oficial y beneficiarios vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra aumento oficial HOY, 23 de agosto: fechas de pago confirmadas y montos actualizados fijos vía Sistema Patria

Bono de Guerra aumento oficial HOY, 23 de agosto: fechas de pago confirmadas y montos actualizados fijos vía Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer dejó auto estacionado 20 minutos en supermercado de SJL y se lo desmantelaron: robo asciende los S/22.000

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Datos LR

Guía del aumento, Bono de Guerra agosto 2025: montos actualizados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos vía Sistema Patria

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Ya pagaron el Bono de Guerra HOY, 23 de agosto: cronograma de depósito, montos con aumento oficial y beneficiarios vía Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Fanny Montellanos Carbajal es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en reemplazo de Leslie Urteaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota