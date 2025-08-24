HOYSuscripcion LR Focus

Es padre de dos marines activos en EE.UU. pero ICE lo detiene en Alligator Alcatraz por un choque menor

A pesar de no tener antecedentes criminales, Pascual Andrés fue recluido en el centro de detención 'Alligator Alcatraz'.

Pascual Andrés fue llevado a ICE pese a ser la víctima en un accidente de tráfico menor.<
Pascual Andrés fue llevado a ICE pese a ser la víctima en un accidente de tráfico menor.< | Foto: Composición LR

Pascual Andrés es un inmigrante indocumentado proveniente de Guatemala de 45 años, que reside en Boynton Beach, Florida. Tras protagonizar un choque menor, los agentes lo entregaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en lugar de ayudarlo, según su abogada Miriam Acosta.

Pascual es padre de Yulisa y Yeniffer Andrés, dos mujeres pertenecientes al cuerpo de marines de EE.UU. Pese a ello y no contar con un historial criminal, ICE lo recluyó en 'Alligator Alcatraz', el centro de detención de inmigrantes en los Everglades. Sus hijas actualmente buscan la forma de que no deporten a su padre, apelando a un recurso que tienen por ser parte de las Fuerzas Armadas.

PUEDES VER: ICE arresta a venezolano acusado de intento de feminicidio en su país: había sido liberado por cruzar ilegalmente la frontera en 2022

¿Cómo fue la detención del padre de dos marines activos en EE.UU.?

El pasado de 16 de agosto, Pascual Andrés fue chocado en la parte trasera de su vehículo, cuando manejaba en Palm Beach County, Florida. Pese a ser la víctima del accidente, las autoridades no priorizaron su estado de salud y, al revisar su status migratorio, notaron que no tenía los documentos en regla. Así, el padre de cuatro hijos fue entregado a ICE y, desde entonces, no se ha reencontrado con su familia.

Esta historia fue recopilada por un diario local que entrevistó a Miriam Acosta, abogada del procesado. Asimismo, confirmó que fue internado en 'Alligator Alcatraz' para luego ser trasladado al Centro de Detención Krome, donde seguirá su caso migratorio. Pese a ello, el accionar de las autoridades que arrestaron a Pascual se encuentran justificadas en los acuerdos 287 (g) promovidos por Ron DeSantis, donde las agencias policiales puede actuar como agentes federales de inmigración.

Los acuerdos del 287 (g), aprobados por Ron DeSantis, permiten que las fuerzas policiales actúen como agentes federales del ICE. Foto: EFE

Los acuerdos del 287 (g), aprobados por Ron DeSantis, permiten que las fuerzas policiales actúen como agentes federales del ICE. Foto: EFE

PUEDES VER: Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

¿Qué dijeron las hijas de Pascual Andrés?

Asimismo, el medio local reveló que Pascual es padre de Yulisa (22) y Yeniffer (20), quienes son miembros activos del cuerpo de marines en California. También se reveló que tienen un hermano menor con intenciones de unirse a la Fuerza Área estadounidense tras acabar su secundaria.

Las hermanas han solicitado el recurso llamado 'libertad condicional en el lugar'. Este permite que los militares en servicio puedan gestionar la residencia permanente para un familiar directo, lo que impedirá su deportación. "Me duele mucho. Estamos sirviendo a este país para que la gente tenga libertad, pero, por otro lado, esto le sucede a nuestra familia”, declaró la mayor al medio local.

