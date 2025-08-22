Un camión cargado con cilindros de bomba, que explotó cerca de la Base Aérea de Cali, había impactado minutos antes con un taxi. El conductor del vehículo, Jorge Iván Velasco, de 37 años, fue una de las 78 personas que resultaron heridas por la explosión.

Velasco había salido de su coche para reclamarle al conductor del camión por el choque, sin imaginar que ese mismo vehículo sería el responsable de la tragedia que dejó seis muertos y decenas de heridos el jueves 21 de agosto.

Conductor de un taxi chocó contra camión bomba antes de explotar

Velasco relató que, poco antes de la explosión, el camión bomba había chocado con fuerza el taxi que él manejaba, el cual es propiedad de otra persona. Él lleva dos años conduciéndolo para poder mantener a su familia, que está conformada por su esposa y sus padres.

Asimismo, contó que, aunque estaba algo alejado del camión en ese momento, se acercaba caminando para reclamarles a los ocupantes. Fue entonces cuando la onda expansiva lo lanzó al suelo, causándole lesiones en la pelvis y en una mano.

"Yo estoy pasando el semáforo de ahí, de toda la portería de la base. Yo alcanzo a pasar el semáforo y más adelante, unos pasajeros me ponen la mano en señal de alto. Yo me voy a orillar, cuando siento que el camión me embistió, me arrolló. El camión paró más adelante. Siempre retiradito. Por eso, estoy vivo", relató el sobreviviente del atentado.

“Fue muy aterrador sentir la explosión”, señala conductor de taxi que sobrevivió ha atentado

"La verdad, agradecido con Dios, fue algo muy impactante, algo muy, muy, muy aterrador, de sentir la explosión y vivirla ahí metido. Fue algo feo", comenrtó Jorge Velasco. “Primero, el camión dañó toda la parte trasera del taxi con el choque, y luego, con la explosión, se afectó también la parte delantera. Sentí el golpe en la pelvis, algo me penetró”, relató.

Agregó que empezó a notar que estaba sangrando, que el dolor lo mareó y que luego llegó el aturdimiento. “Entonces volví al carro como pude, saqué las llaves, los papeles y lo poco que alcancé a sacar, y me fui en busca de un puesto de salud que quedaba cerca”, indicó. Ahora está buscando apoyo para reparar el taxi que conducía. Aún no ha logrado comunicarse con el dueño del vehículo para evaluar juntos cómo enfrentar los daños.

La reacción de Gustavo Petro ante ataque ocurrido frente a la Base Aérea de Cali

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el ataque ocurrido en Cali, que dejó al menos 6 civiles muertos frente a la Base Aérea de Cali. El mandatario calificó el hecho como un acto de terrorismo y explicó: "Después de la derrota sufrida por la columna Carlos Patiño, con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos esta reacción terrorista en Cali", sostuvo el mandatario.

Petro también hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca a la llamada "junta del narcotráfico" como una organización terrorista. "El gobierno le pide al mundo que vea a la junta del narcotráfico como una amenaza terrorista" afirmó.

En su declaración, el jefe de Estado explicó que esta estructura criminal es heredera del bloque capital de los antiguos grupos paramilitares y que actualmente lidera a organizaciones como las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, todas con presencia activa en distintas zonas de Colombia.