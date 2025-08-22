HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

El testimonio de sobreviviente del ataque terrorista que dejó 6 muertos en Colombia: “El camión bomba me arrolló antes de explotar”

El conductor de taxi, Jorge Iván Velasco, fue uno de los heridos del atentado ocurrido al frente de la Base Aérea de Cali. Él relató que el camión bomba lo chocó momentos ante de que explotara.

Atentado cerca de la Base Aérea de Cali, en Colombia, dejó 6 muertos y 78 heridos.
Atentado cerca de la Base Aérea de Cali, en Colombia, dejó 6 muertos y 78 heridos. | Colprensa

Un camión cargado con cilindros de bomba, que explotó cerca de la Base Aérea de Cali, había impactado minutos antes con un taxi. El conductor del vehículo, Jorge Iván Velasco, de 37 años, fue una de las 78 personas que resultaron heridas por la explosión.

Velasco había salido de su coche para reclamarle al conductor del camión por el choque, sin imaginar que ese mismo vehículo sería el responsable de la tragedia que dejó seis muertos y decenas de heridos el jueves 21 de agosto.

PUEDES VER: Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

lr.pe

Conductor de un taxi chocó contra camión bomba antes de explotar

Velasco relató que, poco antes de la explosión, el camión bomba había chocado con fuerza el taxi que él manejaba, el cual es propiedad de otra persona. Él lleva dos años conduciéndolo para poder mantener a su familia, que está conformada por su esposa y sus padres.

Asimismo, contó que, aunque estaba algo alejado del camión en ese momento, se acercaba caminando para reclamarles a los ocupantes. Fue entonces cuando la onda expansiva lo lanzó al suelo, causándole lesiones en la pelvis y en una mano.

"Yo estoy pasando el semáforo de ahí, de toda la portería de la base. Yo alcanzo a pasar el semáforo y más adelante, unos pasajeros me ponen la mano en señal de alto. Yo me voy a orillar, cuando siento que el camión me embistió, me arrolló. El camión paró más adelante. Siempre retiradito. Por eso, estoy vivo", relató el sobreviviente del atentado.

PUEDES VER: Violencia desangra Colombia: atentado terrorista con coche bomba y ataque narco a helicóptero de Policía deja 14 muertos

lr.pe

“Fue muy aterrador sentir la explosión”, señala conductor de taxi que sobrevivió ha atentado

"La verdad, agradecido con Dios, fue algo muy impactante, algo muy, muy, muy aterrador, de sentir la explosión y vivirla ahí metido. Fue algo feo", comenrtó Jorge Velasco. “Primero, el camión dañó toda la parte trasera del taxi con el choque, y luego, con la explosión, se afectó también la parte delantera. Sentí el golpe en la pelvis, algo me penetró”, relató.

Agregó que empezó a notar que estaba sangrando, que el dolor lo mareó y que luego llegó el aturdimiento. “Entonces volví al carro como pude, saqué las llaves, los papeles y lo poco que alcancé a sacar, y me fui en busca de un puesto de salud que quedaba cerca”, indicó. Ahora está buscando apoyo para reparar el taxi que conducía. Aún no ha logrado comunicarse con el dueño del vehículo para evaluar juntos cómo enfrentar los daños.

PUEDES VER: Colombia captura a uno de los presuntos autores del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali

lr.pe

La reacción de Gustavo Petro ante ataque ocurrido frente a la Base Aérea de Cali

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el ataque ocurrido en Cali, que dejó al menos 6 civiles muertos frente a la Base Aérea de Cali. El mandatario calificó el hecho como un acto de terrorismo y explicó: "Después de la derrota sufrida por la columna Carlos Patiño, con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos esta reacción terrorista en Cali", sostuvo el mandatario.

Petro también hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca a la llamada "junta del narcotráfico" como una organización terrorista. "El gobierno le pide al mundo que vea a la junta del narcotráfico como una amenaza terrorista" afirmó.

En su declaración, el jefe de Estado explicó que esta estructura criminal es heredera del bloque capital de los antiguos grupos paramilitares y que actualmente lidera a organizaciones como las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, todas con presencia activa en distintas zonas de Colombia.

Notas relacionadas
Este hombre no se defendió de un asalto con una pistola en Pasto, Colombia

Este hombre no se defendió de un asalto con una pistola en Pasto, Colombia

LEER MÁS
Este país de América Latina lidera la producción mundial de café en 2025, superando a Colombia y Perú

Este país de América Latina lidera la producción mundial de café en 2025, superando a Colombia y Perú

LEER MÁS
Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

Loreto: denuncian que consejero regional fue intervenido por patrulla colombiana en la frontera

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Maduro asegura que administración de Trump busca un “cambio de régimen” de forma “terrorista, militar y criminal”

Maduro asegura que administración de Trump busca un “cambio de régimen” de forma “terrorista, militar y criminal”

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Así fue el insólito funeral de un empresario en Londres con ataúd de oro y caravana de Rolls Royce: "Era modesto"

Así fue el insólito funeral de un empresario en Londres con ataúd de oro y caravana de Rolls Royce: "Era modesto"

LEER MÁS
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 22 de agosto 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 22 de agosto 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota