Netflix anuncia la fecha de estreno de ‘One Piece 2’ con increíble tráiler y confirma que habrá tercera temporada

Netflix ha sorprendido a los fanáticos de One Piece al anunciar la fecha de estreno de la segunda temporada de su exitosa adaptación live action

El live action de la segunda temporada de One Piece es esperado por muchos fanáticos. Foto: Netflix.
Durante el evento One Piece Day en Tokio, se presentó un tráiler que no solo muestra lo que vendrá en la segunda temporada, sino que también confirma la producción de una tercera entrega.

La serie, basada en la obra de Eiichiro Oda, ha capturado la atención de millones de seguidores en todo el mundo. En el evento, que tuvo lugar los días 9 y 10 de agosto de 2025, los asistentes pudieron disfrutar de un adelanto que promete llevar a la tripulación de los Sombrero de Paja a nuevas y emocionantes aventuras.

Con la confirmación de la tercera temporada, Netflix ha dejado claro que One Piece tiene un futuro brillante. La producción de la nueva entrega comenzará a finales de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con Ian Stokes como co-showrunner junto a Joe Tracz.

PUEDES VER: Netflix estrenará la segunda temporada de 'One Piece': todo lo que debes saber sobre el elenco, fecha de estreno y novedades

¿Cuándo se estrenará One Piece segunda temporada live action?

La segunda temporada de One Piece está programada para estrenarse en 2026, aunque aún no se ha revelado una fecha específica. Los fanáticos deben tener paciencia, pero la confirmación de una tercera temporada asegura que la historia de Luffy y su tripulación continuará desarrollándose en el futuro cercano.

Con cada nuevo avance, la emoción crece entre los seguidores de la serie, quienes esperan ansiosos el regreso de sus personajes favoritos y las nuevas aventuras que les esperan en la Grand Line.

PUEDES VER: Chofer peruano es captado viendo 'One Piece' mientras espera en el tráfico: "Sobrado llega al capítulo 1000"

¿Qué vemos en el trailer de la temporada 2 de One Piece?

El tráiler de la segunda temporada de One Piece muestra a la tripulación adentrándose en la Grand Line, enfrentándose a nuevos peligros y maravillas. Los personajes icónicos como Miss All-Sunday, Miss Wednesday, el vicealmirante Smoker y el ogro Brogy se suman a la historia, prometiendo un desarrollo emocionante para los seguidores de la serie.

Los actores que interpretan a los personajes principales también regresan para esta nueva temporada. Iñaki Godoy retoma su papel como Monkey D. Luffy, mientras que Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero y Taz Skylar vuelven como Roronoa Zoro, Nami, Usopp y Sanji, respectivamente. La sinopsis oficial de la temporada 2 describe cómo Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia la Grand Line, un mar lleno de peligros y maravillas, en busca del mayor tesoro del mundo.

