Rodolfo de Paz es un padre salvadoreño que cada día tenía que caminar más de seis kilómetros (cuatro millas) para llegar a su centro de trabajo en un restaurante chipotle. Como muchos de los inmigrantes en Estados Unidos, tenía el objetivo era reunir el dinero suficiente para enviar remesas a su familia en su país de origen.

Un día, Rodolfo fue sorprendido por sus compañeros de trabajo en la heladería Dairy Queen, quienes le regalaron un automóvil de segunda mano luego de realizar una colecta solidaria. El gesto buscaba facilitar su traslado diario y no tuviera que caminar por más de una hora.

Rodolfo de Paz en su centro de trabajo. Fuente: Univison

Rodolfo de Paz llegó a Estados Unidos para ayudar a su familia

Rodolfo tuvo que dejar su natal El Salvador en busca de mejores oportunidades. De esa forma, esperaba enviar dinero a su familia y ofrecerles una mejor calidad de vida, contó el padre inmigrante a Univisión.

El padre salvadoreño llegó con una visa de trabajo temporal y enfrentó diversas dificultades para conseguir empleo. A pesar del temor de ser deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), logró establecerse en medio de las estrictas políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

Rodolfo podría reunirse con su familia

Debido a la falta de recursos, Rodolfo se veía obligado a caminar más de cuatro millas hasta su centro de trabajo. Su puntualidad diaria fue clave para evitar llamados de atención y le permitió ganarse la confianza de sus compañeros y jefes.

Después de recibir su primer vehículo, Rodolfo fue notificado de que uno de sus jefes en la heladería Dairy Queen está apoyándolo para regularizar su estatus migratorio. Esto permitiría que su familia viaje desde El Salvador y puedan reencontrarse en Estados Unidos para alcanzar, juntos, el anhelado “sueño americano”.