HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
El doctor que comió heces para frenar una epidemia
El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     
Historias Estados Unidos

Padre latino en EEUU que caminaba más de 6 km al trabajo recibió un auto de sus compañeros: pronto podría reunirse con su familia

El padre hispano ahora cuenta con el apoyo de un jefe para regularizar su estatus y reunirse con su familia en Estados Unidos.

Rodolfo de Paz sueña con reunirse con su familia.
Rodolfo de Paz sueña con reunirse con su familia. | Composición LR

Rodolfo de Paz es un padre salvadoreño que cada día tenía que caminar más de seis kilómetros (cuatro millas) para llegar a su centro de trabajo en un restaurante chipotle. Como muchos de los inmigrantes en Estados Unidos, tenía el objetivo era reunir el dinero suficiente para enviar remesas a su familia en su país de origen.

Un día, Rodolfo fue sorprendido por sus compañeros de trabajo en la heladería Dairy Queen, quienes le regalaron un automóvil de segunda mano luego de realizar una colecta solidaria. El gesto buscaba facilitar su traslado diario y no tuviera que caminar por más de una hora.

Rodolfo de Paz en su centro de trabajo. Fuente: Univison

Rodolfo de Paz en su centro de trabajo. Fuente: Univison

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

Rodolfo de Paz llegó a Estados Unidos para ayudar a su familia

Rodolfo tuvo que dejar su natal El Salvador en busca de mejores oportunidades. De esa forma, esperaba enviar dinero a su familia y ofrecerles una mejor calidad de vida, contó el padre inmigrante a Univisión.

El padre salvadoreño llegó con una visa de trabajo temporal y enfrentó diversas dificultades para conseguir empleo. A pesar del temor de ser deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), logró establecerse en medio de las estrictas políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

PUEDES VER: Un alto al fuego no estaría en los planes de Putin para la reunión con Zelenski que organiza Trump, según expertos

lr.pe

Rodolfo podría reunirse con su familia

Debido a la falta de recursos, Rodolfo se veía obligado a caminar más de cuatro millas hasta su centro de trabajo. Su puntualidad diaria fue clave para evitar llamados de atención y le permitió ganarse la confianza de sus compañeros y jefes.

Después de recibir su primer vehículo, Rodolfo fue notificado de que uno de sus jefes en la heladería Dairy Queen está apoyándolo para regularizar su estatus migratorio. Esto permitiría que su familia viaje desde El Salvador y puedan reencontrarse en Estados Unidos para alcanzar, juntos, el anhelado “sueño americano”.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

LEER MÁS
USCIS afirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

USCIS afirma que inmigrantes no tramitarían la ciudadanía americana en EEUU sin estos formularios actualizados en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

LEER MÁS
Latina con Green Card vencida consigue entrar a EEUU sin problemas legales y se salva de ser arrestada por un pequeño motivo

Latina con Green Card vencida consigue entrar a EEUU sin problemas legales y se salva de ser arrestada por un pequeño motivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Historias Estados Unidos

Latina con Green Card vencida consigue entrar a EEUU sin problemas legales y se salva de ser arrestada por un pequeño motivo

La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota