Mundo

Feria laboral abre más de 7 mil vacantes para peruanos en distintos países de Latinoamérica

Los días 5, 6 y 7 de septiembre, esta feria laboral se realizará de manera virtual y contará con la participación de empresas importantes de toda América Latina.

Esta feria virtual cuenta con la participación de varias empresas importantes del Perú.
Esta feria virtual cuenta con la participación de varias empresas importantes del Perú. | Foto: Instagram/composición LR

Muchos jóvenes, al salir de la universidad, buscan una oportunidad en el mercado laboral para iniciar su carrera profesional. Ahora tendrán la posibilidad de presentarse ante miles de empresas importantes de América Latina. La feria virtual ‘Creadores del cambio 2025’, bajo el lema ‘Iniciativa por los jóvenes’, les brindará ese espacio.

Esta feria se realizará los días 5, 6 y 7 de septiembre, organizada por la compañía Nestlé, y contará con la participación de más de mil empresas de Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela. Será totalmente gratuita y cualquier joven podrá inscribirse previamente en la plataforma oficial, donde se ofrecerán más de siete mil vacantes.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

lr.pe

Mas oportunidad para los jóvenes del Perú

Durante los tres días que durará la feria, los jóvenes tendrán la oportunidad de presentar su hoja de vida en diferentes rubros. Las vacantes estarán dirigidas a prácticas preprofesionales y profesionales, primer empleo para personas sin experiencia, programas de trainee y de desarrollo en grandes corporaciones, así como a puestos de trabajo remoto que permiten postular sin restricciones geográficas.

Entre las empresas que participarán en ‘Creadores del cambio 2025’ estarán Rímac, Banco Pichincha, Telefónica, Arcos Dorados, McDonald’s, Nestlé y Cencosud, entre otras. Además, esta feria se realizará en conjunto con LinkedIn y contará con una reunión exclusiva para más de 1500 asistentes, con las presentaciones “Rock Your Profile” y “El futuro del trabajo”.

PUEDES VER: Moody’s proyecta crecimiento económico de 2,2% en América Latina para 2025: Perú y Argentina destacan

lr.pe

¿Cómo pueden postular los jóvenes y qué se les recomienda?

Los interesados en postular a las vacantes deberán ingresar a la página oficial de la feria ‘Creadores del cambio 2025’ y registrarse antes del 5 de septiembre. Para completar el registro, deberán ingresar sus datos personales, nivel educativo, experiencia laboral y el área a la que desean postular.

Esta feria busca brindar oportunidades a más de 10 millones de personas jóvenes en el mundo para el año 2030. Por ello, se recomienda tener el currículum actualizado, así como la página de LinkedIn.

También se aconseja investigar a la empresa a la que se desea postular y preparar posibles preguntas y respuestas para los reclutadores y especialistas.

