Tecnología

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó ante un empleado que agredió a un cliente en la Apple Store

Aunque Steve Jobs proyectaba una imagen tranquila y relajada en público, en privado se caracterizaba por un carácter fuerte y temperamental, especialmente con sus empleados.

El suceso ocurrió en una Apple Store en China.
El suceso ocurrió en una Apple Store en China. | Foto: Los Angeles Times/Entrepreneur

Cuando Steve Jobs aparecía en un evento público, como el lanzamiento de un iPhone, solía transmitir una imagen tranquila y relajada. Sin embargo, en privado su carácter era muy distinto. Quienes lo conocieron recuerdan que, además de ser un perfeccionista extremo, también era sumamente temperamental con sus empleados, a quienes exigía siempre el 200%.

En marzo de 2011, meses antes de su fallecimiento, Steve Jobs tuvo una de las mayores explosiones de ira de su vida luego de enterarse que uno de sus empleados había agredido a un cliente. Lo más grave del asunto es que este incidente no ocurrió en cualquier lugar, sino dentro de una Apple Store, una tienda oficial que se caracteriza por ofrecer una atención al cliente impecable.

PUEDES VER: La vez que Steve Jobs intentó contratar al creador de Linux: este rechazó trabajar en Apple por una polémica condición

lr.pe

¿Por qué el empleado de Apple agredió a un cliente?

Para responder esta pregunta, tenemos que regresar al 2011, cuando Apple presentó el iPad 2, una de las tablets más esperadas por miles de fanáticos en todo el mundo, sobre todo en China, un mercado clave para la compañía. Consciente de esa importancia, Steve Jobs envió a uno de sus mejores empleados: John Ford, a quien nombró gerente de la Apple Store de Sanlitun, en Pekín.

John Ford, quien se había mudado a China junto a su familia, dirigía la Apple Store con bastante normalidad; sin embargo, todo cambió una mañana de mayo, cuando la tienda se preparaba para iniciar la venta del esperado iPad 2. La afluencia de ciudadanos chinos fue tan masiva que resultó imposible controlarla, lo que obligó a cerrar temporalmente las puertas del local.

La decisión de cerrar la tienda no fue bien recibida por varias personas que querían comprar la nueva iPad. En medio del desorden, un cliente se acercó a John Ford con la intención de encararlo, pero el empleado de Apple (quien estaba calmando a la multitud) tenía una contextura más corpulenta, así que terminó empujándolo y arrojándolo al suelo.

Tras caer al suelo, el hombre comenzó a retorcerse de dolor, dando la impresión de haber sufrido una agresión grave. La escena no tardó en viralizarse y, en cuestión de horas, comenzaron a aparecer las noticias. Muchas de ellas exageraron el hecho, asegurando que el empleado de Apple había usado una vara de hierro o que era una agresión racista.

El video del incidente, captado por las cámaras de seguridad, llegó hasta el despacho de Steve Jobs en Estados Unidos. Al verlo, el fundador de Apple enfureció y no dudó en llamar a Ron Johnson, entonces vicepresidente senior de la compañía, para darle una orden contundente: "¡Despide a ese hijo de puta!", en referencia a John Ford.

PUEDES VER: ¿Sabías que Steve Jobs se apropió del nombre 'iPhone'? Otra compañía lo había usado antes en sus teléfonos

lr.pe

¿Qué sucedió con John Ford?

Luego de escuchar la orden de Steve Jobs, Ron Johnson trató de calmarlo, ya que John Ford no era un empleado cualquiera, sino uno de los mejores trabajadores de la compañía que estuvo dispuesto a viajar a China para, además de ser gerente de la Apple Store de Sanlitun, ser el jefe de operaciones del resto de tiendas del país.

La supuesta agresión de John Ford al ciudadano chino obligó a cerrar la Apple Store hasta nuevo aviso. Además, el empleado fue llevado a un calabozo mientras se investigaba el caso. Sin embargo, tras analizar las grabaciones, la policía concluyó que no hubo una agresión, sino que el gerente únicamente se había defendido de un posible ataque.

Una vez demostrada su inocencia, John Ford fue liberado y retomó sus labores. Al ser entrevistado, aseguró que el supuesto agredido solo había exagerado y sobreactuado, quizás con la intención de obtener alguna compensación. Aunque no se confirmó, todo parecía indicar que formaba parte de una banda de revendedores conocida como las 'vacas amarillas'.

Aunque Steve Jobs ya había sentenciado el destino de John Ford, el veredicto de la policía china que lo declaró inocente, sumado al respaldo del resto de ejecutivos de Apple, lo hicieron cambiar de opinión. Finalmente, el gerente conservó su puesto en la Apple Store que reabrió al día siguiente sin registrar ningún otro incidente similar en el futuro.

