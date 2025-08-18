HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos en China implantan células cerebrales similares a la neuronas humanas a ratones: podría combatir la depresión

Científicos chinos generan y trasplantan células cerebrales similares a la neuronas humanas en ratones con depresión, mejorando su motivación y disfrute.

Científicos en China crean neuronas A10 a partir de células madre para tratar ratones depresivos. Foto: iStock
Científicos en China crean neuronas A10 a partir de células madre para tratar ratones depresivos. Foto: iStock

En colaboración con la Universidad de Fudan y UniXell Biotechnology, científicos dela Academia China de Ciencias, han logrado generar neuronas dopaminérgicas a partir de células madre humanas y trasplantarlas en ratones con síntomas depresivos. El estudio fue publicado el 11 de agosto en la revista Cell Stem Cell.

Los experimentos revelaron que esta células, diseñadas para imitar un tipo específico de neurona conocida como A10, se integraron eficazmente en los circuitos cerebrales de los animales. Este proceso permitió mejorar conductas relacionadas con la motivación y el disfrute, lo que marca un avance en la búsqueda de terapias para la depresión resistente a los tratamientos actuales.

PUEDES VER: China desafía a la NASA con pruebas de su cohete gigante de 21 motores y 92 metros para conquistar la Luna

¿Cómo lograron los científicos chinos trasplantar células cerebrales humanas a ratones?

El equipo utilizó células madre pluripotentes humanas, capaces de convertirse en diferentes tipos celulares, y las sometió a una mezcla específica de sustancias químicas en una etapa concreta de diferenciación. De este modo, lograron producir neuronas similares a las A10, un subtipo clave en la regulación del placer y la recompensa.

Estas neuronas diseñadas presentaron propiedades moleculares y eléctricas equivalentes a las originales. Tras ser trasplantadas a ratones modelo de depresión, inducida por exposición a estrés crónico, no solo sobrevivieron, sino que también se integraron en los circuitos neuronales, estableciendo comunicación con las células circundantes.

PUEDES VER: Científicos del Reino Unido desarrollan IA para interpretar emociones en los animales a través de sus expresiones faciales

¿Qué efectos tuvieron las células cerebrales trasplantadas en ratones y por qué podría combatir la depresión?

Los animales que recibieron las neuronas humanas experimentaron una reducción de síntomas como la ansiedad, la resignación y la pérdida de placer. Los investigadores observaron comportamientos similares a los inducidos por tratamientos antidepresivos, incluyendo la recuperación de respuestas frente a situación de estrés.

Según los autores, este enfoque terapéutico ofrece una ventaja significativa sobre los medicamentos convencionales, ya que actúa directamente sobre los circuitos neuronales deteriorados y presenta un menor riesgo de efectos secundarios. La terapia basada en neuronas A10 representa una sólida prueba de concepto para combatir la depresión mayor y otros trastorno psiquiátricos.

