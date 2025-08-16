HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Un comerciante es detenido en Argentina por vender más de 20 kilos de milanesa y chorizo hechos de papel higiénico

Tras la denuncia de los clientes, las autoridades locales intervinieron el recinto donde hallaron productos en mal estado y clausuraron el puesto de Ávila por riesgo a la salud pública.

El hecho ocurrió en la localidad de Monte Quemado, Argentina. Foto:
El hecho ocurrió en la localidad de Monte Quemado, Argentina. Foto:

Marcos Rolando Ávila, un vendedor ambulante de la localidad de Tucumán, Argentina, fue detenido tras una investigación. Los clientes fueron los que alertaron a las autoridades sobre el sabor y la textura extraña de los alimentos que comercializaba. Por lo tanto, Ávila fue acusado de vender milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a las que asistieron miles de personas.

Como resultado, los inspectores municipales intervinieron rápidamente, descubriendo que los productos no solo contenían ingredientes no aptos para el consumo, sino que también estaban en mal estado de conservación. Esto llevó a la detención del comerciante y a la clausura de su puesto, además de la incautación de los productos.

PUEDES VER: Corte de luz causa la muerte de mujer de 77 años durante cirugía de corazón en hospital de Inglaterra

lr.pe

Comerciante ambulante vendía alimentos en mal estado en plena fiesta patronal

La Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad de Monte Quemado intervino rápidamente tras recibir denuncias sobre los productos alimenticios adulterados. Los inspectores encontraron que el puesto no cumplía con normas básicas de higiene, detectando superficies sucias y manipulación inapropiada de los alimentos.

Lo más alarmante fue el hallazgo de papel higiénico en las milanesas y chorizos, lo que representaba un riesgo grave para la salud de los consumidores. Tras su detención de Ávila enfrenta una denuncia penal y su mercadería fue decomisada. Asimismo, su puesto fue clausurado para evitar que más personas consumieran alimentos peligrosos.

Las autoridades locales actuaron de manera eficiente para proteger la salud pública y evitar que esta situación pusiera en riesgo a los asistentes a las fiestas patronales

