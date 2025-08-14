Padre mata a machetazos a su hijo de 9 años y hiere de gravedad a su pareja: asesino se encuentra prófugo
El condenable hecho se registró en el estado de Guanajuato, México. Según las primeras investigaciones, el ataque se habría producido luego de una discusión familiar.
Una tragedia sacudió a la comunidad de Buenavista, en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato, en México. Un niño de solo 9 años, murió de manera trágica a manos de su propio padre, quien, en un estado de ebriedad, lo atacó a machetazos.
La tragedia ocurrió la noche del martes 12 de agosto, cuando el menor se convirtió en víctima de quien se supone debería ser su protector. Además de él, su madre, Betzy Mariza, también sufrió graves heridas durante el ataque.
Padre mata a machetazos a su hijo de 9 años y hiere a su pareja
Según informes oficiales, el hombre llegó a su casa completamente ebrio y portando un machete. Al parecer, comenzó una discusión con su pareja, y aunque su hijo estaba presente, no dudó en atacar a ambos. Durante el ataque, hizo varios cortes y luego huyó del lugar.
El niño sufrió una grave herida en el abdomen, la cual lamentablemente le costó la vida. En cuanto a su madre, ella recibió un golpe en la cabeza. Aunque logró sobrevivir al ataque, su estado es crítico, y se encuentra en el Hospital General de Acámbaro, donde los médicos la reportan como grave.
Vecinos alertaron a las autoridades sobre ataque del padre
Al escuchar los gritos de auxilio, los vecinos de la zona no dudaron en llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, quienes llegaron más rápidamente al lugar fueron los oficiales de la Policía de Tránsito Municipal. Ellos fueron los primeros en llegar, y al ver la gravedad de la situación, iniciaron los procedimientos necesarios para este tipo de delitos.
Con la esperanza de salvar a ambos, los policías intentaron llevar a la madre y a su hijo al hospital más cercano. Justo cuando estaban en camino, una ambulancia llegó para hacerse cargo de los heridos y estabilizarlos.
Desafortunadamente, no se pudo hacer nada por el pequeño, quien no pudo sobrevivir a las heridas. El cuerpo del niño fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense, y se le practicará la necropsia correspondiente a este tipo de casos.
Padre agresor y asesino se encuentra prófugo
Aunque las autoridades llegaron rápidamente al lugar de los hechos, se informó que aún no hay pistas sobre el paradero del agresor. Debido a esto, se ha iniciado una investigación para tratar de localizarlo.
Por su parte, los vecinos de Tarandacuao han expresado su profunda preocupación y enfado por lo ocurrido, pidiendo a la Policía Municipal y a la Fiscalía del Estado de Guanajuato que hagan todo lo posible para encontrar al responsable. Sin embargo, hasta el momento, ninguna institución oficial se ha pronunciado públicamente sobre el caso.