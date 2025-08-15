HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China inauguró los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides: compiten más de 500 robots

Más de 500 robots participaron en competencias como atletismo y baloncesto para los Juegos Mundiales de robots humanoides

Más de 500 robots humanoides participaron en la competencia.
Más de 500 robots humanoides participaron en la competencia. | Foto: Composición LR: ADEK BERRY / AFP

Cientos de androides participaron en la primera competencia mundial de robots humanoides, que comenzó este viernes en Pekín, con pruebas que abarcan desde los 100 metros vallas hasta el kung-fu.

Los Juegos Mundiales de robots humanoides, la primera competencia mundial que presenta robots con apariencia humana, se celebran en el Anillo nacional de patinaje de velocidad de la capital china, construido específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Los juegos, en los que participan más de 500 robots de 16 países, incluyen deportes tradicionales como atletismo y baloncesto, así como tareas especializadas, entre las que se cuentan la clasificación de medicamentos y limpieza.

Los robots humanoides están muy lejos de alcanzar habilidades humanas

"Creo que en unos 10 años, los robots estarán al mismo nivel que los humanos", declaró con entusiasmo a AFP Chen Ruiyuan, un espectador de 18 años.

Pero los atletas humanos no tienen motivos para temer todavía a esta nueva competencia.

Un partido de fútbol sala fue uno de los primeros eventos del viernes por la mañana, allí se vio a diez robots del tamaño de un niño, que se desplazaban pesadamente por el campo, a menudo atrapados en un tumulto o cayendo en masa.

Sin embargo, durante una carrera de 1.500 metros, los humanoides de la empresa nacional Unitree salieron a la pista a un ritmo impresionante, superando fácilmente a sus rivales.

El robot más rápido observado por AFP, terminó en 6:29:37, muy por debajo del récord mundial masculino de 3:26:00.

Los robots humanoides forman parte de una "estrategia nacional" china

El gobierno chino situó a los humanoides en el "centro de su estrategia nacional", escribió la Federación Internacional de Robótica en un artículo el jueves.

En marzo, Pekín anunció planes para una inversión masiva en startups tecnológicas, incluyendo aquellas en robótica e inteligencia artificial.

El país ya cuenta con el mayor mercado mundial de robots industriales, según estadísticas oficiales, y en abril, Pekín celebró lo que los organizadores denominaron la primera media maratón de robots humanoides del mundo.

