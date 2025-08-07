Un glaciar se derritió y reveló el cuerpo en perfecto estado de un hombre desaparecido hace 28 años. | Composición LR

Un glaciar se derritió y reveló el cuerpo en perfecto estado de un hombre desaparecido hace 28 años. | Composición LR

El cuerpo de un hombre, identificado como Naseeruddin, fue hallado en perfecto estado tras estar desaparecido durante 28 años en un glaciar en Pakistán. Un pastor fue el encargado de encontrar el cadáver en una zona conocida como Valle de la Dama, ubicada al este de una región del norte del país.

Un documento de identificación hallado en su ropa permitió relacionar a Naseeruddin con un hombre que desapareció en la montaña en 1997, cuando cayó en la grieta de un glaciar durante una tormenta de nieve. Las condiciones climáticas, reducidas en los últimos años, fueron las que facilitaron el descubrimiento del cadáver debido a una mayor exposición a la luz solar.

¿Cómo era la vida de Naseeruddin?

El medio BBC informó que Naseeruddin tenía una esposa y dos hijos. Además, solía pasar tiempo con su hermano Kathiruddin, quien fue la última persona en verlo tras montar a caballo. La policía informó que ambos hombres abandonaron su casa después de una disputa familiar.

Según declaraciones de Omar Khan, el pastor encargado de hallar el cuerpo de Naseeruddin, en una entrevista con el medio BBC, cuando vieron la identificación de Naseeruddin comenzaron a brindar información adicional sobre su vida. La autoridad también hizo referencia al estado de su cuerpo: "Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas", destacó.

¿En qué consiste la momificación de un cuerpo humano?

Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats de Islamabad, explicó que cuando un cuerpo cae en un glaciar, el frío extremo provoca que se congele rápidamente. Este proceso, conocido como momificación del cuerpo humano, se debe a la falta de oxígeno combinada con la humedad.