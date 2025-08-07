HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU
ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU      
Mundo

Un glaciar en Pakistán se derrite y revela el cuerpo momificado de un hombre desaparecido hace 28 años

Naseeruddin desapareció en 1997 tras caer en una grieta del glaciar en Kohistán, una remota área montañosa de Pakistán. Veintiocho años después, su cuerpo fue encontrado en perfecto estado.

Un glaciar se derritió y reveló el cuerpo en perfecto estado de un hombre desaparecido hace 28 años.
Un glaciar se derritió y reveló el cuerpo en perfecto estado de un hombre desaparecido hace 28 años. | Composición LR

El cuerpo de un hombre, identificado como Naseeruddin, fue hallado en perfecto estado tras estar desaparecido durante 28 años en un glaciar en Pakistán. Un pastor fue el encargado de encontrar el cadáver en una zona conocida como Valle de la Dama, ubicada al este de una región del norte del país.

Un documento de identificación hallado en su ropa permitió relacionar a Naseeruddin con un hombre que desapareció en la montaña en 1997, cuando cayó en la grieta de un glaciar durante una tormenta de nieve. Las condiciones climáticas, reducidas en los últimos años, fueron las que facilitaron el descubrimiento del cadáver debido a una mayor exposición a la luz solar.

PUEDES VER: Policía de Brasil incauta la mayor carga de oro ilegal de su historia: 103 kilos valorados en 11 millones de dólares

lr.pe

¿Cómo era la vida de Naseeruddin?

El medio BBC informó que Naseeruddin tenía una esposa y dos hijos. Además, solía pasar tiempo con su hermano Kathiruddin, quien fue la última persona en verlo tras montar a caballo. La policía informó que ambos hombres abandonaron su casa después de una disputa familiar.

Según declaraciones de Omar Khan, el pastor encargado de hallar el cuerpo de Naseeruddin, en una entrevista con el medio BBC, cuando vieron la identificación de Naseeruddin comenzaron a brindar información adicional sobre su vida. La autoridad también hizo referencia al estado de su cuerpo: "Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas", destacó.

PUEDES VER: Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

lr.pe

¿En qué consiste la momificación de un cuerpo humano?

Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats de Islamabad, explicó que cuando un cuerpo cae en un glaciar, el frío extremo provoca que se congele rápidamente. Este proceso, conocido como momificación del cuerpo humano, se debe a la falta de oxígeno combinada con la humedad.

Notas relacionadas
Pareja es ejecutada en Pakistán por casarse contra voluntad de sus familias: 11 personas fueron arrestados por crimen

Pareja es ejecutada en Pakistán por casarse contra voluntad de sus familias: 11 personas fueron arrestados por crimen

LEER MÁS
Padre mató a su hija tras dispararle porque ella se negó a eliminar su cuenta en TikTok, según policía de Pakistán

Padre mató a su hija tras dispararle porque ella se negó a eliminar su cuenta en TikTok, según policía de Pakistán

LEER MÁS
León escapa de una casa y ataca a una mujer junto a sus hijos en Pakistán: animal era tratado como mascota

León escapa de una casa y ataca a una mujer junto a sus hijos en Pakistán: animal era tratado como mascota

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

Petro insiste en que Perú violó tratado territorial y buscará conversar, pero "si no quiere, irán al derecho internacional"

LEER MÁS
Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

LEER MÁS
Tsunami llega a países de Sudamérica EN VIVO: Colombia y Perú cancelan alerta de tsunami mientras que Chile se mantiene en alerta

Tsunami llega a países de Sudamérica EN VIVO: Colombia y Perú cancelan alerta de tsunami mientras que Chile se mantiene en alerta

LEER MÁS
Muere el general Mikhail Gudkov, subcomandante de la Armada rusa, en ataque ucraniano: la baja de mayor rango desde 2022

Muere el general Mikhail Gudkov, subcomandante de la Armada rusa, en ataque ucraniano: la baja de mayor rango desde 2022

LEER MÁS
Capturan a presunta cómplice de asesinato de influencer venezolano mientras transmitía en vivo por TikTok

Capturan a presunta cómplice de asesinato de influencer venezolano mientras transmitía en vivo por TikTok

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Mundo

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota