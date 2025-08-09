HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

Piloto sufre infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov y muere tras aterrizar y ponerlos a salvo en Rusia

El piloto Igor Kan falleció antes de la llegada de asistencia médica tras sufrir un infarto. Sin embargo, los turistas que llevaba a bordo no sufrieron lesiones.

Igor Kan sufrió infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov.
Igor Kan sufrió infarto en pleno vuelo con turistas sobre el volcán Krasheninnikov. | Composición LR

Igor Kan, un hombre de 59 años, sufrió un paro cardíaco mientras volaba solo en un helicóptero con tres turistas a bordo para observar el volcán Krasheninnikov en el este de Rusia, que esta semana hizo erupción por primera vez en más de 600 años.

A pesar del intenso dolor, el piloto, con gran valentía, logró hacer un aterrizaje de emergencia para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Lamentablemente, Igor falleció antes de que llegara la ambulancia aérea, pero los tres pasajeros fueron evacuados sin sufrir ningún daño físico.

PUEDES VER: Zelenski insiste en un alto el fuego en Ucrania antes de aceptar una reunión con Putin: “Lo primero es parar las matanzas”

lr.pe

Piloto sufre infarto en pleno vuelo, pero logra salvar la vida de los pasajeros

La fiscalía de Kamchatka informó que el piloto de un helicóptero privado, que llevaba tres pasajeros, sufrió un infarto. A pesar de su grave condición, logró realizar un aterrizaje de emergencia y pedir ayuda médica. Sin embargo, "el piloto murió antes de la llegada del helicóptero médico. Se sintió mal durante el aterrizaje en el volcán".

Por su parte, el medio local Región 41 confirmó que no fue posible salvar al piloto. Los rescatistas, a bordo de un helicóptero Mi-8 del Ministerio de Emergencias de Rusia, llegaron rápidamente, evacuaron a todos los pasajeros sobrevivientes y los llevaron a la ciudad de Elizovo.

PUEDES VER: Rusia advierte a Estados Unidos que desplegará sus misiles "si es necesario" ante amenazas de Occidente

lr.pe

Igor Kan solía transportar turistas en vuelos privados

Igor Kan ofrecía recorridos aéreos sobre el impresionante volcán Krasheninnikov y el famoso Valle de los Géiseres, uno de los destinos más populares de Rusia. Se sabe que cobraba unas 4.700 libras esterlinas por cada asiento en el helicóptero.

El piloto, que pasaba por chequeos médicos regulares y gozaba de buena salud, según sus conocidos, solía llevar turistas en vuelos privados en su helicóptero Robinson R44. Aunque algunos informes indicaron que había seis pasajeros, este modelo de helicóptero solo tiene espacio para cuatro personas, incluido el piloto.

PUEDES VER: Exembajador indio en Rusia asegura que ataques de Trump a los BRICS conducirá a la "desdolarización" de la economía

lr.pe

Volcán Krasheninnikov entró en erupción tras el terremoto de Rusia

El Servicio Geofísico de Rusia, a través de su canal en Telegram, informó sobre la erupción del volcán Krasheninnikov. Según detallaron, a las 6:00 a.m. del 3 de agosto (hora local), se detectó el inicio de una erupción activa, con expulsión de ceniza. Este reporte fue confirmado por el personal de seguridad y el equipo científico de la Reserva Natural de Kronotsky.

Además, observaron la emisión de vapor y gas a través de las laderas del volcán. Esta nueva actividad volcánica se produce justo después de la erupción del volcán Kliuchevskoi, que tuvo lugar el miércoles pasado en la misma región. Ambas erupciones coinciden con el reciente terremoto de 8,8 grados que sacudió Rusia, uno de los más fuertes registrados en todo el mundo.

Notas relacionadas
Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

LEER MÁS
Kremlin lanza advertencia a Trump tras despliegue de submarinos cerca a Rusia: "En una guerra nuclear no hay vencedores"

Kremlin lanza advertencia a Trump tras despliegue de submarinos cerca a Rusia: "En una guerra nuclear no hay vencedores"

LEER MÁS
Zelenski insiste en un alto el fuego en Ucrania antes de aceptar una reunión con Putin: “Lo primero es parar las matanzas”

Zelenski insiste en un alto el fuego en Ucrania antes de aceptar una reunión con Putin: “Lo primero es parar las matanzas”

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

Mujer en estado de desnutrición es rescatada en Argentina: habría sido encerrada por su esposo e hija por 20 años

LEER MÁS
¡Un gran evento astronómico! España se prepara para el eclipse solar total que oscurecerá un tercio del país por unos minutos

¡Un gran evento astronómico! España se prepara para el eclipse solar total que oscurecerá un tercio del país por unos minutos

LEER MÁS
Esta fue la primera bandera izada por Cristóbal Colón en América: sirvió de inspiración para la dictadura de Franco

Esta fue la primera bandera izada por Cristóbal Colón en América: sirvió de inspiración para la dictadura de Franco

LEER MÁS
Un niño de dos años y su madre venezolana fueron asesinados por su pareja en España

Un niño de dos años y su madre venezolana fueron asesinados por su pareja en España

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, sábado 9 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, sábado 9 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

LEER MÁS
Joven denunció durante un festival de 20.000 personas el acoso que sufrió por sus compañeros en España: universidad la había silenciado

Joven denunció durante un festival de 20.000 personas el acoso que sufrió por sus compañeros en España: universidad la había silenciado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota