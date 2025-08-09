Igor Kan, un hombre de 59 años, sufrió un paro cardíaco mientras volaba solo en un helicóptero con tres turistas a bordo para observar el volcán Krasheninnikov en el este de Rusia, que esta semana hizo erupción por primera vez en más de 600 años.

A pesar del intenso dolor, el piloto, con gran valentía, logró hacer un aterrizaje de emergencia para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Lamentablemente, Igor falleció antes de que llegara la ambulancia aérea, pero los tres pasajeros fueron evacuados sin sufrir ningún daño físico.

Piloto sufre infarto en pleno vuelo, pero logra salvar la vida de los pasajeros

La fiscalía de Kamchatka informó que el piloto de un helicóptero privado, que llevaba tres pasajeros, sufrió un infarto. A pesar de su grave condición, logró realizar un aterrizaje de emergencia y pedir ayuda médica. Sin embargo, "el piloto murió antes de la llegada del helicóptero médico. Se sintió mal durante el aterrizaje en el volcán".

Por su parte, el medio local Región 41 confirmó que no fue posible salvar al piloto. Los rescatistas, a bordo de un helicóptero Mi-8 del Ministerio de Emergencias de Rusia, llegaron rápidamente, evacuaron a todos los pasajeros sobrevivientes y los llevaron a la ciudad de Elizovo.

Igor Kan solía transportar turistas en vuelos privados

Igor Kan ofrecía recorridos aéreos sobre el impresionante volcán Krasheninnikov y el famoso Valle de los Géiseres, uno de los destinos más populares de Rusia. Se sabe que cobraba unas 4.700 libras esterlinas por cada asiento en el helicóptero.

El piloto, que pasaba por chequeos médicos regulares y gozaba de buena salud, según sus conocidos, solía llevar turistas en vuelos privados en su helicóptero Robinson R44. Aunque algunos informes indicaron que había seis pasajeros, este modelo de helicóptero solo tiene espacio para cuatro personas, incluido el piloto.

Volcán Krasheninnikov entró en erupción tras el terremoto de Rusia

El Servicio Geofísico de Rusia, a través de su canal en Telegram, informó sobre la erupción del volcán Krasheninnikov. Según detallaron, a las 6:00 a.m. del 3 de agosto (hora local), se detectó el inicio de una erupción activa, con expulsión de ceniza. Este reporte fue confirmado por el personal de seguridad y el equipo científico de la Reserva Natural de Kronotsky.

Además, observaron la emisión de vapor y gas a través de las laderas del volcán. Esta nueva actividad volcánica se produce justo después de la erupción del volcán Kliuchevskoi, que tuvo lugar el miércoles pasado en la misma región. Ambas erupciones coinciden con el reciente terremoto de 8,8 grados que sacudió Rusia, uno de los más fuertes registrados en todo el mundo.