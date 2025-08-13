Lotería Telemetro EN VIVO HOY, 13 de agosto 2025: resultados del Sorteo Miercolito y números ganadores de la Lotería Nacional de Panamá

Para ver la Lotería de HOY, sigue la señal de Telemetro EN VIVO vía YouTube y Medcom GO. Foto: composición LR/Freepik

Para ver la Lotería de HOY, sigue la señal de Telemetro EN VIVO vía YouTube y Medcom GO. Foto: composición LR/Freepik

Este miércoles 13 de agosto, se llevará a cabo el Sorteo Miercolito y pronto se conocerán los resultados. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dará a conocer en transmisión EN VIVO por Telemetro las combinaciones ganadoras de los tres premios principales, también publicadas en sus redes oficiales.

El monto más bajo otorgado será de 500 balboas, pero quienes logren acertar los cuatro números junto a la serie y el folio pueden llevarse el premio mayor de 10.000 balboas. Los resultados de la Lotería de hoy estarán disponibles en tiempo real gracias a la señal de Telemetro.

Resultados Lotería Nacional de Panamá HOY, 13 de agosto: números del Sorteo Miercolito 11:08 Lotería Nacional de Panamá: premios incentivos del sorteo de hoy - 10.000 balboas: 4 cifras de la fracción, serie y folio - 4.000 balboas: 4 cifras de la fracción y letras - 2.000 balboas: 4 cifras de la fracción y letras - 500 balboas: 4 cifras de la fracción y letras. 10:38 ¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional de Panamá? Desde las 3.00 p. m. salen los resultados de los 3 premios.

Lotería de hoy, 13 de agosto: ¿qué número cayó en el Sorteo Miercolito?