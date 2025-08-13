María Claudia Tarazona expresó su tristeza en una publicación por la muerte de su esposo. | Composición LR.

María Claudia Tarazona expresó su tristeza en una publicación por la muerte de su esposo. | Composición LR.

Este miércoles 13 de agosto, Colombia despide al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado lunes 11 de agosto tras ser atacado en un mitin político. A raíz de ello, su esposa, la abogada María Claudia Tarazona, publicó su sentido pésame en su cuenta oficial de Instagram.

En su mensaje, expuso todo el dolor que carga por la muerte de su marido e hizo una petición a todos los ciudadanos colombianos que la acompañan en su dolorosa situación.

María Claudia Tarazona se despide de su difunto esposo Miguel Uribe Turbay

En su perfil de Instagram, la abogada publicó dos fotos de Miguel Uribe Turbay, en donde se ve al senador frente a una imagen religiosa de la Virgen María. Las imágenes reflejan el lado religioso del político, valores que compartía con su familia. Sin embargo, lo que más resaltó de la publicación fueron las palabras de Tarazona, quien conmovió a su público al contar lo difícil que será para ella enterrar a su marido.

"Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá", escribió en su mensaje. Además, pidió a sus seguidores que oraran por ella y sus pequeños, quienes atraviesan una dura etapa. "Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte", agregó.

El apoyo a la familia de Miguel Uribe Turpay

Cientos de personas respondieron a las palabras de María Claudia Tarazona, enviando apoyo y solidaridad a la familia de Miguel Uribe Turbay, conscientes del dolor que implicaba despedirlo para siempre. “Los acompañamos de corazón”; “Que la Sagrada Familia te dé fortaleza”; “Estamos contigo”; “Dios jamás los desampara, les dará la fortaleza que tanto necesitan en estos momentos”, fueron algunos de los mensajes de aliento.

Tarazona estuvo al lado de Uribe Turbay en todo momento, convirtiéndose en la portavoz pública del proceso médico que el congresista estaba atravesando en la Fundación Santa Fe. La abogada fue la encargada de confirmar la muerte del senador, expresando su tristeza a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

¿Qué pasó con Miguel Uribe Turbay?

El pasado 7 de junio, durante un mitin político en el que Miguel Uribe Turbay se dirigía a una multitud, varias detonaciones interrumpieron abruptamente su discurso. Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento en que el senador, alcanzado por disparos a corta distancia, cae al suelo.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el autor material y otros implicados en la planificación del atentado ya enfrentan procesos judiciales. Además, reveló que el arma utilizada fue incautada junto con 12 vainillas en el lugar de los hechos.