HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Economía

Claro Perú lidera la red móvil más rápida del país por octavo año consecutivo, según Ookla

Claro Perú mantiene el liderazgo en velocidad móvil con un Speed Score de 48.46 en el primer semestre de 2025, mientras se espera la licitación del espectro 5G para mejorar la conectividad nacional.

Speedtest es una app que permite a los usuarios medir la velocidad y calidad de su conexión a internet. Foto: Ookla
Speedtest es una app que permite a los usuarios medir la velocidad y calidad de su conexión a internet. Foto: Ookla

Ookla, empresa líder mundial en medición de velocidad y diagnóstico de redes, confirmó que Claro Perú es el operador con la red móvil más rápida del Perú por octavo año consecutivo, según el informe Speedtest Awards 2025.

Únete a nuestro canal de política y economía

Con más de 547.479 pruebas de velocidad realizadas por usuarios en dispositivos modernos entre enero y junio de 2025, Claro Perú logró un Speed Score™ de 48,46, superando sus resultados anteriores y posicionándose como el referente nacional en calidad de conexión móvil.

Este indicador, que combina velocidad de descarga, carga y latencia, es reconocido internacionalmente para medir el desempeño real de las redes móviles y fijas.

¿Qué es Ookla y cómo funciona Speedtest?

Ookla, a través de su aplicación Speedtest, es la plataforma más popular para medir la velocidad de internet móvil y fijo. Recopila datos clave como velocidad de descarga, velocidad de carga, latencia y jitter, los cuales son filtrados y procesados para generar el Speed Score, una métrica confiable y estándar mundial para evaluar el rendimiento de las redes.

Speedtest: ¿qué es Down Detector?

Además de Speedtest, Ookla promueve el uso de Down Detector, una herramienta que informa en tiempo real sobre fallas en aplicaciones populares como WhatsApp, Instagram y plataformas bancarias. Esto ayuda a diferenciar problemas en la red móvil de fallas en las aplicaciones, facilitando la atención a los usuarios y mejorando la comunicación mediática.

¿Cuál es la situación de Perú en el contexto regional?

Si bien Claro Perú domina el mercado nacional, el país se ubica en el puesto 92 a nivel global en conectividad móvil, según Ookla, lo que refleja un rezago en comparación con otros países latinoamericanos.

El principal desafío es la licencia y despliegue del espectro 5G. Mientras países como Brasil, Chile, Colombia y México avanzan en la implementación del 5G, Perú aún enfrenta demoras en la limpieza y concesión del espectro debido a aspectos regulatorios y políticos.

Se espera que las normativas para la licitación del espectro 5G se emitan a finales de 2025, aunque el proceso podría sufrir retrasos por el contexto electoral.

A pesar de estas limitaciones, Claro ha optimizado su infraestructura mediante técnicas avanzadas de ingeniería espectral para ofrecer velocidades competitivas en todo el país.

¿Qué viene para la conectividad móvil en Perú?

Claro Perú reafirma su posición como líder en velocidad móvil con datos sólidos y consistentes, pero el futuro del sector depende del avance en la licitación y despliegue del espectro 5G, clave para no quedar rezagados frente a otros países de la región.

El trabajo conjunto entre operadores y autoridades será fundamental para acelerar la modernización de la infraestructura y garantizar una conectividad móvil rápida, estable y accesible para todos los peruanos.

Notas relacionadas
¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

LEER MÁS
Sueños peligrosos: el furor del 'sleepmaxxing' en internet

Sueños peligrosos: el furor del 'sleepmaxxing' en internet

LEER MÁS
Internet móvil más rápido en Perú 2025: ¿cuál empresa operadora ganó en velocidad 4G?

Internet móvil más rápido en Perú 2025: ¿cuál empresa operadora ganó en velocidad 4G?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

LEER MÁS
Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Economía

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes en el Banco de la Nación

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota