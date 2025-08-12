Claro Perú lidera la red móvil más rápida del país por octavo año consecutivo, según Ookla

Speedtest es una app que permite a los usuarios medir la velocidad y calidad de su conexión a internet. Foto: Ookla

Ookla, empresa líder mundial en medición de velocidad y diagnóstico de redes, confirmó que Claro Perú es el operador con la red móvil más rápida del Perú por octavo año consecutivo, según el informe Speedtest Awards 2025.

Con más de 547.479 pruebas de velocidad realizadas por usuarios en dispositivos modernos entre enero y junio de 2025, Claro Perú logró un Speed Score™ de 48,46, superando sus resultados anteriores y posicionándose como el referente nacional en calidad de conexión móvil.

Este indicador, que combina velocidad de descarga, carga y latencia, es reconocido internacionalmente para medir el desempeño real de las redes móviles y fijas.

¿Qué es Ookla y cómo funciona Speedtest?

Ookla, a través de su aplicación Speedtest, es la plataforma más popular para medir la velocidad de internet móvil y fijo. Recopila datos clave como velocidad de descarga, velocidad de carga, latencia y jitter, los cuales son filtrados y procesados para generar el Speed Score, una métrica confiable y estándar mundial para evaluar el rendimiento de las redes.

Speedtest: ¿qué es Down Detector?

Además de Speedtest, Ookla promueve el uso de Down Detector, una herramienta que informa en tiempo real sobre fallas en aplicaciones populares como WhatsApp, Instagram y plataformas bancarias. Esto ayuda a diferenciar problemas en la red móvil de fallas en las aplicaciones, facilitando la atención a los usuarios y mejorando la comunicación mediática.

¿Cuál es la situación de Perú en el contexto regional?

Si bien Claro Perú domina el mercado nacional, el país se ubica en el puesto 92 a nivel global en conectividad móvil, según Ookla, lo que refleja un rezago en comparación con otros países latinoamericanos.

El principal desafío es la licencia y despliegue del espectro 5G. Mientras países como Brasil, Chile, Colombia y México avanzan en la implementación del 5G, Perú aún enfrenta demoras en la limpieza y concesión del espectro debido a aspectos regulatorios y políticos.

Se espera que las normativas para la licitación del espectro 5G se emitan a finales de 2025, aunque el proceso podría sufrir retrasos por el contexto electoral.

A pesar de estas limitaciones, Claro ha optimizado su infraestructura mediante técnicas avanzadas de ingeniería espectral para ofrecer velocidades competitivas en todo el país.

¿Qué viene para la conectividad móvil en Perú?

Claro Perú reafirma su posición como líder en velocidad móvil con datos sólidos y consistentes, pero el futuro del sector depende del avance en la licitación y despliegue del espectro 5G, clave para no quedar rezagados frente a otros países de la región.

El trabajo conjunto entre operadores y autoridades será fundamental para acelerar la modernización de la infraestructura y garantizar una conectividad móvil rápida, estable y accesible para todos los peruanos.