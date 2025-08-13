HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Agrupación Illapu presentará su espectáculo ‘En esos días de los 90s’ en el Gran Teatro Nacional

Illapu regresa a Lima con su concierto ‘En esos días de los 90s’. Durante el espectáculo, el grupo chileno interpretará 20 de sus grandes éxitos de los años 90, incluyendo temas de discos icónicos como 'Vuelvo amor, vuelvo vida' y 'Morena esperanza'.

El legendario grupo chileno Illapu vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans peruanos. Foto: difusión
El legendario grupo chileno Illapu vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans peruanos. Foto: difusión | Foto: difusión

El legendario grupo chileno Illapu vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans peruanos y para presentar su nuevo concierto ‘En esos días de los 90s’. El evento de la reconocida agrupación se llevará a cabo el sábado 13 de setiembre en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.

En este nuevo espectáculo de Illapu en el Gran Teatro Nacional se repasarán 20 grandes canciones de los cuatros discos más exitosos de los años 90: ‘Vuelvo amor, vuelvo vida’, ‘En estos días…’ , ‘Morena esperanza’ y Multitudes.

Roberto Márquez, vocalista de la agrupación chilena, se mostró orgulloso de la esencia de Illapu. “Nuestros discos y canciones en los 90 fueron el relato necesario de lo que como país nos tocó vivir, transformándonos con ello en cronistas de la historia de nuestro pueblo y eso es lo que nos ha mantenido en el corazón de la gente y que se mantiene incólume hasta el día de hoy”.

La trayectoria de Illapu

Illapu es un destacado grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundado en 1971 en la ciudad de Antofagasta. En sus inicios, la agrupación comenzó explorando expresiones autóctonas andinas: música andina y folclore latinoamericano, para finalmente desarrollar una fusión de estilos que mezclan el jazz y el rock, entre otros géneros.

El nombre Illapu viene del idioma quechua y significa ‘rayo’. En sus primeros discos, el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina.

Illapu prepara nuevas canciones que pronto saldrán a la luz y que mantendrán su esencia, esa que les ha permitido estar vigentes por más de 50 años.

