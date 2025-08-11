HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Tecnología

Grok 4 ya está disponible para todos: Descubre cómo usar la IA de xAI totalmente gratis

La inteligencia artificial de Elon Musk ya podrá usarse de forma gratuita para todo el mundo, pero con algunas limitaciones.

Esta nueva herramienta se podrá usar tanto en la aplicación móvil como en la web.
Esta nueva herramienta se podrá usar tanto en la aplicación móvil como en la web. | Foto: Skiller

Hace pocos días se realizó el estreno de Chat-GPT5 de OpenAI, lo cual fue una sorpresa para todo el mundo. Sin embargo, xAI no se quedó atrás y lanzó la herramienta Grok 4 totalmente gratis, lo que demuestra la gran competencia que tienen ambas compañías. Esta inteligencia artificial estará disponible en los teléfonos móviles (Android e iOS) y en la web, pero tendrá algunas limitaciones.

Esta IA fue presentada como 'la IA más inteligente del mundo' y fue creada por el multimillonario Elon Musk. Se estrenó en el mes de julio. Desde su lanzamiento, siempre estuvo disponible como versión de pago, pero ahora es completamente gratis en dos modalidades para ser utilizada.

PUEDES VER: Grok: entre la polémica y la promesa de ser el modelo de IA más avanzado

lr.pe

¿Cómo usar la IA Grok 4 totalmente gratis?

Mediante X (antes Twitter) se explicó que se usarán dos modos diferentes, los cuales estarán disponibles para todos, lo que permitirá a los usuarios elegir el más adecuado según la intención de sus preguntas.

El primero será el 'modo automático', en el que los usuarios podrán obtener respuestas más precisas, ya que el sistema redirige automáticamente las consultas complejas a Grok 4.

La otra forma será el 'modo experto', en el que las personas que lo usen podrán hacer todas las consultas y preguntas directamente a Grok 4, sin la intervención de otros modelos.

PUEDES VER: Elon Musk lanza su inteligencia artificial Grok 4 tras controversias y la usará en autos Tesla: ''La más inteligente del mundo''

lr.pe

¿Cuáles son los avances de la IA Grok 4?

Según lo indicado por la compañía, esta nueva IA presenta un mejor pensamiento lógico, ya que es capaz de desarrollar tareas más estructuradas.

También tiene un lenguaje más fluido, lo que facilita la comprensión de textos. Además, Grok 4 Code puede escribir y depurar código. Por último, cuenta con el desarrollo de cursos de IA.

IA Grok 4 fue criticado por sus respuestas

En su estreno, pocas semanas después, fue duramente criticado por las respuestas violentas generadas por la IA de Grok 4. Algunos usuarios reportaron respuestas que incluían menciones a 'Adolf Hitler como el mejor personaje del siglo XX',

"También hubo otras respuestas con 'estereotipos anti-blancos' y comentarios calificando a figuras de Hollywood como 'desproporcionadamente judías', por lo que los israelíes pidieron prohibir el chatbot."

Notas relacionadas
¿Cómo conectar tu smartphone a Starlink, qué modelos son compatibles y en qué países está disponible?

¿Cómo conectar tu smartphone a Starlink, qué modelos son compatibles y en qué países está disponible?

LEER MÁS
Elon Musk quiere revivir Vine, el antecesor de TikTok: "Lo traeremos de vuelta, pero en forma de IA"

Elon Musk quiere revivir Vine, el antecesor de TikTok: "Lo traeremos de vuelta, pero en forma de IA"

LEER MÁS
GPT-5 ya es oficial: las novedades que trae el modelo más avanzado creado por OpenAI hasta ahora

GPT-5 ya es oficial: las novedades que trae el modelo más avanzado creado por OpenAI hasta ahora

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

LEER MÁS
Samsung Galaxy A33 5G: lo bueno y lo malo del teléfono con hasta 2 días de autonomía

Samsung Galaxy A33 5G: lo bueno y lo malo del teléfono con hasta 2 días de autonomía

LEER MÁS
Samsung Galaxy A33 5G: lo bueno y lo malo del teléfono con hasta 2 días de autonomía

Samsung Galaxy A33 5G: lo bueno y lo malo del teléfono con hasta 2 días de autonomía

LEER MÁS
Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Tecnología

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota