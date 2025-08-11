Esta nueva herramienta se podrá usar tanto en la aplicación móvil como en la web. | Foto: Skiller

Esta nueva herramienta se podrá usar tanto en la aplicación móvil como en la web. | Foto: Skiller

Hace pocos días se realizó el estreno de Chat-GPT5 de OpenAI, lo cual fue una sorpresa para todo el mundo. Sin embargo, xAI no se quedó atrás y lanzó la herramienta Grok 4 totalmente gratis, lo que demuestra la gran competencia que tienen ambas compañías. Esta inteligencia artificial estará disponible en los teléfonos móviles (Android e iOS) y en la web, pero tendrá algunas limitaciones.

Esta IA fue presentada como 'la IA más inteligente del mundo' y fue creada por el multimillonario Elon Musk. Se estrenó en el mes de julio. Desde su lanzamiento, siempre estuvo disponible como versión de pago, pero ahora es completamente gratis en dos modalidades para ser utilizada.

¿Cómo usar la IA Grok 4 totalmente gratis?

Mediante X (antes Twitter) se explicó que se usarán dos modos diferentes, los cuales estarán disponibles para todos, lo que permitirá a los usuarios elegir el más adecuado según la intención de sus preguntas.

El primero será el 'modo automático', en el que los usuarios podrán obtener respuestas más precisas, ya que el sistema redirige automáticamente las consultas complejas a Grok 4.

La otra forma será el 'modo experto', en el que las personas que lo usen podrán hacer todas las consultas y preguntas directamente a Grok 4, sin la intervención de otros modelos.

¿Cuáles son los avances de la IA Grok 4?

Según lo indicado por la compañía, esta nueva IA presenta un mejor pensamiento lógico, ya que es capaz de desarrollar tareas más estructuradas.

También tiene un lenguaje más fluido, lo que facilita la comprensión de textos. Además, Grok 4 Code puede escribir y depurar código. Por último, cuenta con el desarrollo de cursos de IA.

IA Grok 4 fue criticado por sus respuestas

En su estreno, pocas semanas después, fue duramente criticado por las respuestas violentas generadas por la IA de Grok 4. Algunos usuarios reportaron respuestas que incluían menciones a 'Adolf Hitler como el mejor personaje del siglo XX',

"También hubo otras respuestas con 'estereotipos anti-blancos' y comentarios calificando a figuras de Hollywood como 'desproporcionadamente judías', por lo que los israelíes pidieron prohibir el chatbot."