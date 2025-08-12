Presidente Petro, el Perú no retrocede, por Alfonso López Chau Nava

Presidente Petro, no use al Perú para solucionar sus problemas internos; buscar un enemigo común es técnica vieja, decimonónica, propia de esa oligarquía que usted tanto critica.

Cuando usted, presidente Petro, dio su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, muchos —dentro y fuera de Colombia— lo vieron como un estadista, un líder progresista que hablaba de justicia climática, de dignidad para América Latina, de construir paz. Hoy, sin embargo, es doloroso ver cómo está recorriendo los caminos conocidos de la política más tradicional: la del populismo agresivo y el conflicto inventado.

Ya falta poco para que deje la presidencia de Colombia. ¿Por qué, entonces, levantar una polémica artificial que debió abordarse en canales diplomáticos? ¿Por qué ese tono altanero y prepotente? ¿Por qué esa declaración provocadora?

Usted dijo: “No quiero la guerra, pero sé de guerras”. Esa frase, señor Petro, solo puede ser irresponsable. Y la irresponsabilidad, casi siempre, es madre de la cobardía.

Usted sabe la verdad histórica, pero se la recuerdo:

El Tratado Salomón Lozano, firmado en Lima el 24 de marzo de 1922, definió nuestra frontera amazónica. El Perú cedió el Trapecio Amazónico —incluyendo Leticia— a Colombia, y ambos países ratificaron el acuerdo tras el canje de ratificaciones en marzo de 1928.

Presidente Petro, usted y las élites políticas colombianas saben que esa cesión fue beneficiosa para su país, hecha en tiempos del autárquico gobierno de Leguía, que la mantuvo oculta por años, lo que provocó que un puñado de patriotas peruanos tomara Leticia. El llamado Incidente de Leticia (1932–1933) fue un conflicto que culminó con el Protocolo de Río de Janeiro en 1934, reafirmando el tratado y sus límites. El Perú, respetuoso de los tratados internacionales, nunca más reclamó por el asunto.

Respecto a la isla Chinería, fue asignada a nuestro país en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora. La población peruana reside allí desde esa época, y la creación del distrito de Santa Rosa en 2025 —con la Ley N.º 32403— es una afirmación administrativa plenamente legítima. El Congreso peruano respaldó por unanimidad la creación del nuevo distrito, reafirmando nuestra soberanía.

Se lo dice no un político o académico, sino un peruano. Su agresión contra el Perú es una cortina de humo. Violenta. Falsa. Y peligrosa. Lo dijo incluso una senadora colombiana, María Fernanda Cabal: su gestión ha fracasado, su pueblo está en paro y usted busca un enemigo externo para distraer.

Nosotros, desde el Perú, no caeremos en su juego. Defenderemos nuestra soberanía con firmeza, sin estridencias, pero con toda la dignidad que nos da la verdad histórica.

El Perú no retrocede.