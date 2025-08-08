Récord de Iberia en 2025: ¿Cuántos vuelos semanales realizó entre Europa y América Latina?

El número de vuelos diarios para transportar personas de un país a otro aumenta constantemente, y esto se ve reflejado en la compañía aérea Iberia, que en lo que va del año ha logrado un total de más de 5,5 millones de asientos, batiendo un récord histórico.

Estas nuevas cifras muestran un gran incremento respecto al año pasado, cuando también se batió un récord. Sin embargo, este año, los vuelos que conectaron América Latina con Europa aumentaron un 5%.

¿Cuántos vuelos semanales realizó entre Europa y América Latina?

En lo que va del año, se realizaron un promedio de 350 vuelos a la semana que cruzaron el Atlántico (el año pasado solo alcanzaron 330, lo que también fue un récord). La directora Comercial de Iberia, Marina Colunga, comenta que seguirán posicionándose como líderes en ambos mercados:

“Estamos muy orgullosos de presentar estas cifras de conectividad entre América Latina y Europa, las cuales nos ayudan a seguir consolidando nuestra fuerte posición de liderazgo entre ambas regiones y continuar posicionándonos como la opción preferida a la hora de cruzar este corredor aéreo, y más en un momento como el actual, pues estamos a las puertas de cumplir 80 años desde que nos convertimos en la primera aerolínea en realizar esta travesía a través del océano Atlántico", dijo para América Latina.

¿Se vienen más vuelo para América Latina?

Marina Colunga explica que los vuelos han aumentado gracias a la ampliación de los mercados aéreos en Perú, Chile, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico durante este año. Incluso, se realizan tres vuelos diarios desde Buenos Aires a Europa, una medida que se implementó a fines del año pasado.

Por otro lado, también se ha visto reflejado el aumento de vuelos gracias al programa Stopover Hola Madrid, que entre sus beneficios permite extender la escala en Madrid por hasta nueve noches sin pagar más por el ticket aéreo.